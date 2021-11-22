https://tr.sputniknews.com/20211122/sazlidere-baraji-dereye-dondu-su-seviyesi-yuzde-20-ye-dustu-1051022875.html

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20'ye düştü

Sazlıdere Barajı dereye döndü: Su seviyesi yüzde 20'ye düştü

Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 20’ye geriledi. Adeta dereye dönen baraj, drone ile görüntülendi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kuraklık

su seviyesi

sazlıdere barajı

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İstanbul'da bulunan barajlardaki su miktarı günden güne azalmaya devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan İstanbul'un en büyük su kaynaklarından bir tanesi olan Sazlıdere Barajı da alarm veren barajlardan.İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'nda su seviyesi yüzde 20.8'e düştü. Barajın adeta dereye döndüğü görüldü. Görüntülerde, geçtiğimiz aylarda sular altında olan yerlerin kuruduğu ve aslında baraj olan kısımda hayvanların otladığı görüldü.

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2021

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kuraklık, su seviyesi, sazlıdere barajı