Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211122/serdengecti-satilan-128-degil-140-milyar-dolardi-73-milyar-dolari-sirketlere-gitti-1051027933.html
Serdengeçti: Satılan 128 değil 140 milyar dolardı, 73 milyar doları şirketlere gitti
Serdengeçti: Satılan 128 değil 140 milyar dolardı, 73 milyar doları şirketlere gitti
2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olan Süreyya Serdengeçti, “Enflasyon yüzde 4’e düşmeden sürdürülebilir büyüme olmaz” diyerek atılan 6 sıfırdan birinin... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:39+0300
2021-11-22T13:39+0300
ekonomi
enflasyon
merkez bankası
128 milyar dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051027908_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_e1bda09089f1b98ce2f15159e16f7217.jpg
Türkiye’nin en şiddetli krizlerinden biri olan 2001’de Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Süreyya Serdengeçti, enflasyonun ahlâki bir sorun olduğunu belirterek “Öncelik enflasyonun düşürülmesine verilmelidir” dedi.Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) toplantısına katılan Serdengeçti, enflasyon konusunda 20 yıl önceki koşullara dönülmekte olduğunu belirterek son üç yılda enflasyonda açıklanan tahminlerin hep yukarı yöne revize edildiğini söyledi. Sözcü'den Çiğdem Toker'in haberine göre, Serdengeçti, şunları söyledi:■ Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminler uzun zamandır tutmuyor. Ciddiyeti kalmamış. Burada bir kredibilite, bir inandırıcılık sorunu var.■ Enflasyon 2004 yılında tek haneye düştü. Bundan cesaret alarak 2006 başında liradan altı sıfır atıldı. Utançtan kurtulduk. Görev sürem dolduğunda enflasyon yüzde 8.1'di.'Enflasyon düşmeden faizler düşmez'■ Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur.■ Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım.■ Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemlerde bile yüzde 9'un altına inmedi.■ Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur.■ Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım.■ Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemlerde bile yüzde 9'un altına inmedi.■ Enflasyon ortamında sabit gelirliler kendilerini koruyamıyor. Maaşı cebine koyduğu andan itibaren kırpılarak gidiyor. Burada ahlaki bir sorun var.'Sorun satmak değil saklamak'Serdengeçti, '128 milyar dolar' tartışmalarına ilişkin ise, likidite yönetmek için döviz satıldığını söyledi. Merkez Bankası'nın döviz satışında bir fevkaladelik olmadığının altını çizen Serdengeçti, “Kim talep ederse, bankalardan, yabancılardan, hane halkından gelen taleplere göre döviz satılır” dedi. Ancak bilgilerin ve verilerin saklanmasının problematik olduğunu belirtti. Serdengeçti, Hazine ile Merkez Bankası arasında yapıldığı açıklanan protokolün içeriğinin hâlâ açıklanmadığını, swapların bilanço dışına götürüldüğünü vurguladı. Kamuoyuna “128 milyar dolar” olarak malolan -ancak uzmanların ve kendisinin de- yaklaşık 140 milyar dolar olarak andığı döviz rezervleriyle ilgili gözlemini de paylaştı Serdengeçti. Dövizin 8.5 milyar dolarının bankalara satıldığını, kalan tutarın ihtiyacı olmayan hane halklarına ve açığı olmayan kesimlere satıldığını belirtti.Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'ün aktardığına göre ise, Serdengeçti, bu paranın yarısının, 73 milyar dolar civarında, şirketlere gittiğini söyledi. Serdengeçti, "200 milyar dolar borçları vardı 124 milyar dolara indi. 60 milyar dolar hane halkına gitti. Güvenmedikleri için döviz aldılar. Hâlâ alıyorlar" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051027908_5:0:962:718_1920x0_80_0_0_74f7971253f5725e99a3f7b56291927d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, merkez bankası, 128 milyar dolar

Serdengeçti: Satılan 128 değil 140 milyar dolardı, 73 milyar doları şirketlere gitti

13:39 22.11.2021
© Twitter Süreyya Serdengeçti
Süreyya Serdengeçti - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Twitter
Abone ol
2001 krizinde Merkez Bankası Başkanı olan Süreyya Serdengeçti, “Enflasyon yüzde 4’e düşmeden sürdürülebilir büyüme olmaz” diyerek atılan 6 sıfırdan birinin döndüğünü açıkladı. Serdengeçti, satılan doların 128 milyardan daha fazla olduğunu söyledi.
Türkiye’nin en şiddetli krizlerinden biri olan 2001’de Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Süreyya Serdengeçti, enflasyonun ahlâki bir sorun olduğunu belirterek “Öncelik enflasyonun düşürülmesine verilmelidir” dedi.
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) toplantısına katılan Serdengeçti, enflasyon konusunda 20 yıl önceki koşullara dönülmekte olduğunu belirterek son üç yılda enflasyonda açıklanan tahminlerin hep yukarı yöne revize edildiğini söyledi.
Sözcü'den Çiğdem Toker'in haberine göre, Serdengeçti, şunları söyledi:
■ Merkez Bankası'nın açıkladığı tahminler uzun zamandır tutmuyor. Ciddiyeti kalmamış. Burada bir kredibilite, bir inandırıcılık sorunu var.
■ Enflasyon 2004 yılında tek haneye düştü. Bundan cesaret alarak 2006 başında liradan altı sıfır atıldı. Utançtan kurtulduk. Görev sürem dolduğunda enflasyon yüzde 8.1'di.

'Enflasyon düşmeden faizler düşmez'

■ Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur.
■ Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım.
■ Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemlerde bile yüzde 9'un altına inmedi.
■ Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi mümkün değildir. Enflasyon yüksek olursa faiz de yüksek olur.
■ Enflasyon ile büyüme ilişkisi anlaşılmak istenmiyor. Enflasyon yüzde 4'e inmeden sürdürülebilir büyüme olmaz. Kendimizi aldatmayalım.
■ Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki de iyi anlaşılmıyor. İşsizliğin yapısal nedenleri var. En iyi dönemlerde bile yüzde 9'un altına inmedi.
■ Enflasyon ortamında sabit gelirliler kendilerini koruyamıyor. Maaşı cebine koyduğu andan itibaren kırpılarak gidiyor. Burada ahlaki bir sorun var.

'Sorun satmak değil saklamak'

Serdengeçti, '128 milyar dolar' tartışmalarına ilişkin ise, likidite yönetmek için döviz satıldığını söyledi. Merkez Bankası'nın döviz satışında bir fevkaladelik olmadığının altını çizen Serdengeçti, “Kim talep ederse, bankalardan, yabancılardan, hane halkından gelen taleplere göre döviz satılır” dedi. Ancak bilgilerin ve verilerin saklanmasının problematik olduğunu belirtti.
Serdengeçti, Hazine ile Merkez Bankası arasında yapıldığı açıklanan protokolün içeriğinin hâlâ açıklanmadığını, swapların bilanço dışına götürüldüğünü vurguladı.
Kamuoyuna “128 milyar dolar” olarak malolan -ancak uzmanların ve kendisinin de- yaklaşık 140 milyar dolar olarak andığı döviz rezervleriyle ilgili gözlemini de paylaştı Serdengeçti. Dövizin 8.5 milyar dolarının bankalara satıldığını, kalan tutarın ihtiyacı olmayan hane halklarına ve açığı olmayan kesimlere satıldığını belirtti.
Cumhuriyet'ten Jale Özgentürk'ün aktardığına göre ise, Serdengeçti, bu paranın yarısının, 73 milyar dolar civarında, şirketlere gittiğini söyledi. Serdengeçti, "200 milyar dolar borçları vardı 124 milyar dolara indi. 60 milyar dolar hane halkına gitti. Güvenmedikleri için döviz aldılar. Hâlâ alıyorlar" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:531 tonluk danayı fırçayla durdurmak istedi, hastanelik oldu
14:48'Evim' mağdurları TMSF önünde eylem yaptı: ‘Sadaka değil, paramızı istiyoruz’
14:38Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 88 arttı
14:38Putin'le görüşmeye hazırlanan Abbas: Filistin topraklarını ve halkını birleştirmekte kararlıyız
14:33Göçmen kaçakçılığı yapan 13 kişi tutuklandı
14:30The Guardian: YPG’ye bağlı DSG, tutuklu IŞİD’lileri para karşılığı serbest bırakıyor
14:25AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 50+1'le ilgili bir çalışmamız yok
14:24JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama: 2022 ortasında bitebilir
14:24Avusturya’da 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
14:17Dövme sanatçısı Gültekin: Sevgilisinin adını dövme yaptırmak isteyenleri defalarca uyarıyorum
14:08Fazıl Say, AKM opera binasının 'Türk Telekom Opera Salonu' olarak değiştirilmesine tepki gösterdi
14:06Adalet Bakanı duyurdu: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
13:59Emekli Amiral Popov: Kursk denizaltısı, bir NATO denizaltısının çarpması sonucu battı
13:57Hollanda Başbakanı'ndan koronavirüs tedbiri karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar
13:54Fiyat artışına rağmen, yüksek donanımlı BMW satışlarında Türkiye, 44 ülke arasında birinci
13:46Doktorlardan ‘Beyaz Yürüyüş’: ‘Güçlü bir eylem olacak’
13:45Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor
13:41Sabah yazarı: Otomotivde kara liste dönemi başlıyor
13:39Serdengeçti: Satılan 128 değil 140 milyar dolardı, 73 milyar doları şirketlere gitti
13:33Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek