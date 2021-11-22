https://tr.sputniknews.com/20211122/societe-generale-merkez-bankasi-4-puan-faiz-artirimina-gidebilir-1051042285.html

Societe Generale: Merkez Bankası 4 puan faiz artırımına gidebilir

Societe Generale: Merkez Bankası 4 puan faiz artırımına gidebilir

Avrupa'nın ana finans şirketlerinden Societe Generale, Merkez Bankası'nın en geç önümüzdeki yılın başında 'acil durum' faiz artırımına gitmesini beklediğini... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T19:06+0300

2021-11-22T19:06+0300

2021-11-22T19:06+0300

ekonomi

avrupa

merkez bankası

societe generale

faiz

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Merkez Bankası'nın politika faizini son üç toplantısında toplamda 4 puanlık düşüşle yüzde 15'e çekmesi, döviz kurlarını dizginlenemez hale getirdi. Faizin, resmi enflasyon rakamının 5 puan altında olmasıyla doların 11 lirayı geçmesi, günlük yaşamda gıdadan akaryakıta bir çok ürüne zam olarak yansıyor.Duvar'ın aktardığına göre Merkez Bankası'nın aralık ayındaki yılın son toplantısında 1 ya da 2 puan faiz indirimine daha gidebileceği yönünde tahminler oluşurken, Societe Generale'den aksi yönde görüş geldi. '4 puanlık faiz artırımı da yeterli olmayacak'Societe Generale, Merkez Bankası'nın bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında 'acil durum' faiz artırımına gitmesini ve 2022'nin ilk çeyreğinde politika faizini yüzde 19'a çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Kurum, bu adımın da piyasaları tatmin etmeyeceğini ve TL'nin değer kaybını önlemek için yeterli olmayacağını belirtti.'Faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok, enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti'Societe Generale analistleri, müşterilerine gönderdiği notunda "Son üç para politikası toplantısında yapılan 400 baz puan faiz indiriminin ekonomik olarak dayanağı yok. Enflasyon beklentileri bozulmaya devam etti" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs ise aralıkta 1 puan daha faiz indirimi beklediğini, yılın ikinci çeyreğindeyse faiz artışı gelebileceğini belirtmişti.Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından dolar 11.32 lirayla, rekor kırmıştı. Dolar bugün saat 15.00 itibariyle ise 11.21 liradan işlem görüyor. Gram altının satış fiyatı ise 663 lira.

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avrupa, merkez bankası, societe generale, faiz