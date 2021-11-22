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https://tr.sputniknews.com/20211122/son-24-saatte-24-bin-856-kisinin-testi-pozitif-cikti-193-kisi-yasamini-yitirdi-1051045286.html
Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T20:48+0300
2021-11-22T20:48+0300
2021-11-22T20:48+0300
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Son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.