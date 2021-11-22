https://tr.sputniknews.com/20211122/sudanda-yonetim-krizini-sona-erdiren-siyasi-anlasma-imzalandi-1051015770.html

Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T04:57+0300

2021-11-22T04:57+0300

2021-11-22T04:58+0300

dünya

sudan

anlaşma

siyasi kriz

abdulfettah burhan

abdullah hamduk

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Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşma imzaladı.Törende, Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.Anlaşmaya göre;Söz konusu anlaşmada, şu maddeler yer aldı:'Özgür ve adil seçim sözü veriyoruz'Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada, "Sudan halkına geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçim sözü veriyoruz. Bu anlaşma, geçiş döneminin gerçekten tesisi anlaşmasıdır. Sudan’da hiçbir taraf ya da kimsenin dışlanmadığı, tüm ulusal güçlerle gerçek bir ortaklık kurmak istiyoruz" ifadesini kullandı.Teknokrat hükümetini kurmakla görevlendirilen Başbakan Hamduk da şunları kaydetti:

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sudan, anlaşma, siyasi kriz, abdulfettah burhan, abdullah hamduk