Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211122/suudi-arabistana-kar-yagdi-1051015145.html
Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T03:49+0300
2021-11-22T03:53+0300
dünya
suudi arabistan
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051015196_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_bfc22c57f3180b97d546a0fe3cfd38df.jpg
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051015196_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_8a2aaaf3e11515926923115d75915a2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, kar

Suudi Arabistan’a kar yağdı

03:49 22.11.2021 (güncellendi: 03:53 22.11.2021)
© İHASuudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA
Abone ol
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:58Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yunanistan'a tepki: İnsanlık Ege'de ayaklar altına alındı
03:49Suudi Arabistan’a kar yağdı
03:32BBP lideri Destici: PKK ile yol yürüyenlere bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir, vermeyecektir
03:12Türk heyeti, Venezüella seçimlerine 'gözlemci' olarak katıldı
02:45Polonya Başbakanı Morawiecki: Göçmen krizi, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik en büyük girişim
02:20WSJ: Rus füzeleri Amerikan uçak gemilerini savunmasız hale getirdi
02:04Libya'da kurtarılan 7 Türk vatandaşından Nurettin Çalık, ailesine kavuştu
01:27Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı, Justin Bieber'dan Suudi Arabistan konserini iptal etmesini istedi
01:07Ukrayna eski devlet başkanı Poroşenko'nun destekçileri, Başkanlık binasını basmaya çalıştı
00:46Piyanist İdil Biret, 80'inci yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutladı
00:40El Salvador'da dünyanın ilk 'Bitcoin Şehri' kuruluyor
00:16Koronavirüs aşısını tekrar yaptıran Putin: Kendimi iyi hissediyorum
00:13Derbiyi Fenerbahçe kazandı, Uşak’ta ortalık karıştı: 2 yaralı, 3 gözaltı
00:02NATO’nun Rusya’nın ‘saldırgan tutumu’ ile ilgili açıklamasına Rus Dışişleri’nden yanıt
DünVaka sayıları 10 binin üstünde seyreden Belçika'da 35 bin kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etti
Dünİzmir'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binada kayma oluştu: 5 bina boşaltıldı
DünAK Partili Külünk: Yunanistan füze atacakmış, atsın da görelim, 5 saatte Selanik’teyiz
DünBinali Yıldırım: Her şeyi yönetirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz, ekonomide belirsizlik var
DünTürkiye Enerji Zirvesi toplanıyor: Enerjide yeni dönem stratejileri belirlenecek
DünKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: 'O davaları geri çekme, sonuna kadar götür'