https://tr.sputniknews.com/20211122/suudi-arabistana-kar-yagdi-1051015145.html

Suudi Arabistan’a kar yağdı

Suudi Arabistan’a kar yağdı

Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T03:49+0300

2021-11-22T03:49+0300

2021-11-22T03:53+0300

dünya

suudi arabistan

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051015196_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_bfc22c57f3180b97d546a0fe3cfd38df.jpg

Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suudi arabistan, kar