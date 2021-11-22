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https://tr.sputniknews.com/20211122/suudi-arabistana-kar-yagdi-1051015145.html
Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan’a kar yağdı
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T03:49+0300
2021-11-22T03:49+0300
2021-11-22T03:53+0300
dünya
suudi arabistan
kar
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Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü. Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.
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suudi arabistan, kar
Suudi Arabistan’a kar yağdı 03:49 22.11.2021 (güncellendi: 03:53 22.11.2021)
Suudi Arabistan’ın Kuzey Sınır Bölgesi'nde yer alan Tureyf kentinde kar yağdı.
Kar yağışının kentin yüksek ve dağlık olan alanlarında etkili olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok nokta beyaza büründü.
Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden Adel Qazanlı yaptığı açıklamada, bölgede sıcaklığın sıfırın altına düşebileceğini belirterek, bölgede sıcaklığın 7 dereceye kadar düştüğünü açıkladı.