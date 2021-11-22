https://tr.sputniknews.com/20211122/taliban-tv-dizilerini-kadinlara-kapatti-1051021162.html

Taliban, TV dizilerini kadınlara kapattı

Taliban, TV dizilerini kadınlara kapattı

ABD'nin çekilmesiyle ağustos ortasında Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, kadınlara yönelik yasaklarına her gün bir yenisini ekliyor. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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2021-11-22T10:18+0300

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Kadınlara eğitim ve çalışma yasağı getiren Taliban hükümeti, TV ile ilgili yeni kurallar açıklamasına kadın yasağını da koydu. Kadın gazetecilere örtünme zorunluluğuDizilerde kadınların gözükmesini yasaklayan Taliban, ekrana çıkan kadın gazetecilerin başlarını örtmesi emrini verdi. Örtünme türüne netlik getirilmezken, bazı gazeteciler kuralların muğlak ve her türlü yoruma açık olduğunu söyledi. 1990'lardaki ilk yönetim döneminde de kadınlara eğitim ve çalışma yasağı getirip burka giyme zorunluluğu dayatan Taliban'ın Afgan televizyon kanallarına gönderdiği son talimat 8 kural içeriyor. Neler yasak kapsamında?İslamcı örgütün emirlerine göre şeriat ilkelerine ve Afgan değerlerine aykırı filmler yasaklanıyor, erkeklerin bedenlerinin mahrem bölgelerini gösteren görüntüler yasaklanıyor, dine ve Afganlara hakaret eden komedi ve eğlence programları yasaklanıyor, yabancı kültürel değerleri teşvik eden yabancı filmler yasaklanıyor. Afgan TV kanalları kapanmak zorunda kalabilirAfgan televizyon kanalları ise genelde kadınların başrolde olduğu yabancı dizileri yayımlıyor. Taliban'dan sürekli olarak şeriata uygun olmayan faaliyetlere izin vermeme açıklamaları gelmesine rağmen, BBC'ye konuşan Afgan gazeteci örgütlerinden birinin üyesi Hüccetullah Mucaddedi, yeni kısıtlamaların beklenmedik olduğunu dile getirdi.Mucaddedi, yeni kuralların pratik olmadığını ve uygulanması halinde yayıncıların kapanması gerekeceğini belirtti. Dünyadaki tek ülkeDaha önce Taliban'ın kız çocukları ve genç kadınlara okula gitmeyip evde kalma emri, Afganistan'ı nüfusunun yarısının eğitim almasını engelleyen dünyadaki tek ülke haline getirdi.Başkent Kabil'in belediye başkanı da kadın belediye çalışanlarına işleri bir erkek tarafından yapılabildiği müddetçe evde kalmalarını emretti.'Şeriat uyarınca güvende olmaları için'Taliban, çalışan kadınlara ve okuyan kız çocuklarına yönelik kısıtlamalarının 'geçici' olduğunu ve tüm işyerlerinin ve okulların onlar için 'şeriat uyarınca güvenli' olmasını sağlamak amacıyla yürürlükte olduğunu iddia ediyor.

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