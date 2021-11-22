TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda arbede: MHP ve HDP'li vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) vekilleri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri arasında arbede yaşandı. MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine HDP'li Hüseyin Kaçmaz "Sen nasıl böyle dersin" yanıtını verdi. MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine komisyonda arbede çıktı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) vekilleri ve Halkların Demokratik Partisi (HDP)milletvekilleri arasında arbede yaşandı. MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine HDP'li Hüseyin Kaçmaz "Sen nasıl böyle dersin" yanıtını verdi.
MHP milletvekilleri ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede AK Parti milletvekilleri araya girdi. Yaşanan olay nedeniyle komisyona ara verildi.