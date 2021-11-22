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Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'
Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'
Kayseri'de iki kolunu makineye kaptırdıktan sonra kollarını kaybeden üniversite 3. sınıf öğrencisi Sevim Nur Türkmen, kolları kesildikten sonra hayatının... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T20:12+0300
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yaşam
iş makinesi
mekanik kol
protez
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Kayseri'de yaşayan Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen, geçtiğimiz yazın işe girdi. İşe girdikten 2 ay sonra temizlemek için uğraştığı makineye kollarını kaptıran Türkmen'in hayatı karardı. 2 kolu da dirsek altından kesilerek ailesine bağımlı kalan Türkmen, hayırseverlerden yardım bekliyor. Başından geçen olayı Sevim Nur, şu sözlerle anlattı:İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hayırseverlere seslenen Türkmen, "Üst düzey biyonik bir protez istiyorum. İki kolumda olmadığı için çok zor durumdayım. Biyonik protezlerim yapılırsa inşallah kendi hayatımı idame edebileceğim. Saniyelik bir anla makinenin açılmasıyla kollarımı kaptırıp bütün hayatım alt üst oldu. Şuan üniversitemde, arkadaşlarımla beraber okuluma gidiyor olacaktım ama şuan evdeyim. Fizik tedaviye gidip gelebiliyorum. Onun dışında bütün sosyal hayatım bitti. Sadece evdeyim, yanımda biri olmadan hiçbir yere gidip gelemiyorum. Kampanya başladıktan sonra beni desteklemelerini istiyorum. Protezlerim 150 bin Euro. Elinizden geldiğince bana destek olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/kolunu-kaybeden-kanser-hastasi-yazdigi-kitapla-protez-koluna-kavustu-1049962139.html
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iş makinesi, mekanik kol, protez

Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'

20:12 22.11.2021 (güncellendi: 20:23 22.11.2021)
© İHATemizlediği makineye kollarını kaptıran üniversiteli Sevim
Temizlediği makineye kollarını kaptıran üniversiteli Sevim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© İHA
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Kayseri'de iki kolunu makineye kaptırdıktan sonra kollarını kaybeden üniversite 3. sınıf öğrencisi Sevim Nur Türkmen, kolları kesildikten sonra hayatının karardığını, kimseye bağımlı kalmamak için biyonik proteze ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yardım istedi.
Kayseri'de yaşayan Ahi Evran Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen, geçtiğimiz yazın işe girdi. İşe girdikten 2 ay sonra temizlemek için uğraştığı makineye kollarını kaptıran Türkmen'in hayatı karardı. 2 kolu da dirsek altından kesilerek ailesine bağımlı kalan Türkmen, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Başından geçen olayı Sevim Nur, şu sözlerle anlattı:
"5 ay önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. 3 ay öncede makine temizliği sırasında iki kolumu makineye kaptırdım. Olaydan sonra beni Erciyes Üniversitesi’ne götürdüler. Kolumdaki kaslar ve sinirler çok zarar gördüğü için kollarım kesildi. O günden sonra bir bebek gibi anneme bağlı olarak yaşıyorum. Annem, kuzenim veya babam olmadan hiçbir yere gidemiyor. Evin içerisinde yataktan kalkarken bile annemle yatıp kalkabiliyorum. Derslerimi de, yemeğimi de hepsini anneme bağımlı olarak yaşıyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamak istiyorum. Kendi yiyip içmek, kendim gezebilmek istiyorum. En basitinden bir kapıyı açabilmek, kaşığımı kendim tutup kendim yemek istiyorum."
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İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre hayırseverlere seslenen Türkmen, "Üst düzey biyonik bir protez istiyorum. İki kolumda olmadığı için çok zor durumdayım. Biyonik protezlerim yapılırsa inşallah kendi hayatımı idame edebileceğim. Saniyelik bir anla makinenin açılmasıyla kollarımı kaptırıp bütün hayatım alt üst oldu. Şuan üniversitemde, arkadaşlarımla beraber okuluma gidiyor olacaktım ama şuan evdeyim. Fizik tedaviye gidip gelebiliyorum. Onun dışında bütün sosyal hayatım bitti. Sadece evdeyim, yanımda biri olmadan hiçbir yere gidip gelemiyorum. Kampanya başladıktan sonra beni desteklemelerini istiyorum. Protezlerim 150 bin Euro. Elinizden geldiğince bana destek olmanızı istiyorum" ifadelerini kullandı.
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