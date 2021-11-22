Temizlediği makineye kollarını kaptırdı: 'Saniyelik bir anda hayatım alt üst oldu'

"5 ay önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. 3 ay öncede makine temizliği sırasında iki kolumu makineye kaptırdım. Olaydan sonra beni Erciyes Üniversitesi’ne götürdüler. Kolumdaki kaslar ve sinirler çok zarar gördüğü için kollarım kesildi. O günden sonra bir bebek gibi anneme bağlı olarak yaşıyorum. Annem, kuzenim veya babam olmadan hiçbir yere gidemiyor. Evin içerisinde yataktan kalkarken bile annemle yatıp kalkabiliyorum. Derslerimi de, yemeğimi de hepsini anneme bağımlı olarak yaşıyorum. Hiç kimseye bağımlı olmadan yaşamak istiyorum. Kendi yiyip içmek, kendim gezebilmek istiyorum. En basitinden bir kapıyı açabilmek, kaşığımı kendim tutup kendim yemek istiyorum."