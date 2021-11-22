https://tr.sputniknews.com/20211122/teus-genel-sekreteri-kolivar-ekmek-3-4-tl-araliginda-satilmaya-baslanacak-1051018689.html

TEÜS Genel Sekreteri Kolivar: Ekmek 3-4 TL aralığında satılmaya başlanacak

TEÜS Genel Sekreteri Kolivar: Ekmek 3-4 TL aralığında satılmaya başlanacak

TEÜS (Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası) Genel Başkanı Cihan Kolivar, yüksek maliyetler nedeniyle fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T08:10+0300

2021-11-22T08:10+0300

2021-11-22T08:33+0300

ekonomi

ekmek

zam

fırın

un

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Sözcü'den Taylan Büyükşahin'e konuşan Kolivar, yüksek maliyetlerin un fiyatlarını da vurduğunu belirterek, fırınların 10 güne kadar kepenk kapatmaya başlayacaklarını söyledi. 50 kilogramlık un çuvalının fiyatının son 2 haftada 200 TL'den 360 TL'ye çıktığını söyleyen Kolivar, fırınların un alamamaya başladığını ve böyle giderse ekmek üretiminin büyük riske gireceğini belirtti. Kolivar, bugünden itibaren İstanbul'da bazı fırınların 3-4 TL aralığında ekmek satmaya başlayacaklarını ifade etti.'Zam çözüm değil'Zammın fırınlar açısından çözüm olmadığını vurgulayan Kolivar, vatandaşın alım gücünün zayıfladığını, bu yüzden doğalgaz, elektrik ve su gibi faturalarda devletin indirim yapmasını beklediklerini kaydetti. “Pazar günü için 305 TL'ye un aldık, pazartesi için 360 TL istediler” diyen Kolivar, un fiyatındaki artışın devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:“Bize doğalgaz ve suyu belediyeler veriyor. Ruhsatlı fırınlarda bunları en azından indirimli verin. Mesela bizde sanayi tipi doğalgaz yerine ev tipi yapın. Ruhsatsız fırınlara da doğalgaz ve su vermeyin. Çünkü onlar hem kaçak hem de kayıtdışı işçi çalıştırarak zaten maliyetini düşürüyor ve haksız rekabete neden oluyor. Bunlara belediyenin dur demesi gerekiyor ama tüm taleplerime rağmen ruhsatsız fırınlar konusunda belediye bize yardımcı olmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu herkesle kucaklaşacağız diyor. Biz de diyoruz ki ruhsatsız fırınlara karşı sadece kanunu uygulasın belediyeler yeterli. Böyle giderse işini düzgün ve kanuna uygun yapan fırınlar üretim yapamayacak.”Fırıncılar olarak son 2 yıldır pandemi nedeniyle fedakarlık yaptıklarını söyleyen Kolivar, işverenler ve çalışanlar olarak bunun ceremesini çektiklerini ifade etti.

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ekmek, zam, fırın, un