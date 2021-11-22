https://tr.sputniknews.com/20211122/thy-gunluk-sefer-sayisiyla-avrupada-ikinci-1051042901.html

THY, günlük bin 49 seferle Avrupa'da 2. oldu

THY, günlük bin 49 seferle Avrupa'da 2. oldu

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Kasım arasında günlük 1049 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T19:36+0300

2021-11-22T19:36+0300

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avrupa

uçuş

türk hava yolları (thy)

pegasus

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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 15-21 Kasım tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, toplamda haftada 144 bin 345 uçuş, günde 20 bin 621 sefer gerçekleştirildi. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair Group, günlük 2 bin 101 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. THY, günlük 1049 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa Havayolları 936 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 413 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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avrupa, uçuş, türk hava yolları (thy), pegasus