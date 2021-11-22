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THY pilotu kazada yaşamını yitirdi
THY pilotu kazada yaşamını yitirdi
Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, Meksika tatili sırasında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T09:49+0300
2021-11-22T09:49+0300
türkiye
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THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.
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THY pilotu kazada yaşamını yitirdi

09:49 22.11.2021
© DHAAmbrose Blaine
Ambrose Blaine - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, Meksika tatili sırasında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Blaine kurtarılamadı.
THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.
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