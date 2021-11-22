THY pilotu kazada yaşamını yitirdi

THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.
Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, Meksika tatili sırasında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Blaine kurtarılamadı.
THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.