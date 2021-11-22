https://tr.sputniknews.com/20211122/thy-pilotu-kazada-yasamini-yitirdi-1051020516.html

THY pilotu kazada yaşamını yitirdi

THY pilotu kazada yaşamını yitirdi

Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan İrlandalı Ambrose Blaine, Meksika tatili sırasında motosiklet kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

pilot

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THY'de Airbus A330 pilotu olarak görev yapan 55 yaşındaki İrlandalı Ambrose Blaine tatil için Meksika'da bulunuyordu. Motosiklet gezisine çıkan kaptan Blaine, Baja California'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan THY pilotu tüm müdahalelere kurtarılamadı.

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thy, pilot