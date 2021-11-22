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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211122/tip-sozcusu-sera-kadigil-ucuncu-ittifak-hdpsiz-olmaz-1051023137.html
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
HDP, TİP ve Sol Parti’nin ‘Üçüncü İttifak’ için bir araya geleceğine ilişkin iddiaları TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
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TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.İşte Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:'Yeni bir ittifakı zorunlu görüyoruz''Sağda 150 farklı yapı varken solu tartışmak tuhaf'
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TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz

11:30 22.11.2021 (güncellendi: 11:34 22.11.2021)
AKŞAM POSTASI
TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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HDP, TİP ve Sol Parti’nin ‘Üçüncü İttifak’ için bir araya geleceğine ilişkin iddiaları TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Kadıgil, “Kendini iki kutuplu siyasete sıkıştıramayan insanların temsil edilmesi için üçüncü bir ittifak şart. HDP’nin dışlandığı ittifakta olmaya gönül razı olmaz” dedi.
Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.
İşte Kadıgil’in açıklamalarından satırbaşları:
“TİP Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz bir ay boyunca Kılıçdaroğlu, HDP, Sol parti, EMEP ve toplumsal muhalefet kesimleri DİSK; KESK, TMMOB ile görüştü. Kendi aramızda nasıl konuşuyorsak açık davranmaya, nasıl bir strateji izlenmesini doğru buluyorsak, AKP’nin kirine bulaşmamış bu ülkede her kim varsa onunla paylaşarak ilerlemeyi doğru buluyoruz.”

'Yeni bir ittifakı zorunlu görüyoruz'

“Biz şu anda gördüğümüz tabloda 3’üncü ittifakı zorunlu gören bir siyasi partiyiz. İki ittifaklı bir sürece bütün toplumsal kesimlerin sıkıştırılması mümkün değil. En sağdaki Saadet Partisi’nden en soldaki Türkiye İşçi Partisi’ne kadar. AKP’nin kirine, pasına bulaşmamış her kimse varsa bu konuda mücadele etmekle yükümlü. Sadece Erdoğan’dan kurtulalım da ne olursa olsun gibi bir anlayış bizi hiçbir yere vardırmaz çünkü bugün AKP gider yarın bir başkası gelir. Bizim genel olarak bu sistemde temsil edilmeyen kendini bu ikili kutba sıkıştıramayan insanların temsil edeceği bir yolu açmamız gerekiyor.”

'Sağda 150 farklı yapı varken solu tartışmak tuhaf'

“Gönül ister ki mümkün olan en kalabalık ve en birlik içinde yol alalım. Biz seçime girme hakkı kazanmış siyasi partiyiz ve bu görüşmelerin adı ittifak görüşmesi. Biz yine kendi adaylarımızla, kendi ismimizle, kendi logomuzla seçim pusulasında olacağız ama bu ülkenin olmak isteyen tüm sol sosyalist güçleriyle de elbette yıllardır en çok dışlanan Kürt kesimlerini de dışlamadan birlikte bir ittifak kurma peşindeyiz. Kişisel olarak söylemek gerekirse HDP’nin dışlandığı ittifakta olmaya benim gönlüm razı olmaz. Türkiye’nin bütün sol sosyalist yapılarının bir arada durması en azından benim kişisel hayalimdir. Sağ tarafa baktığımız zaman da 150 farklı bir yapıyla aslında karşılaşıyoruz ve bunu hiç tartışmazken soldaki örgütlerin tartışılması bana biraz tuhaf geliyor.”
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