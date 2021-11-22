TİP Sözcüsü Sera Kadıgil: Üçüncü ittifak HDP’siz olmaz

“Gönül ister ki mümkün olan en kalabalık ve en birlik içinde yol alalım. Biz seçime girme hakkı kazanmış siyasi partiyiz ve bu görüşmelerin adı ittifak görüşmesi. Biz yine kendi adaylarımızla, kendi ismimizle, kendi logomuzla seçim pusulasında olacağız ama bu ülkenin olmak isteyen tüm sol sosyalist güçleriyle de elbette yıllardır en çok dışlanan Kürt kesimlerini de dışlamadan birlikte bir ittifak kurma peşindeyiz. Kişisel olarak söylemek gerekirse HDP’nin dışlandığı ittifakta olmaya benim gönlüm razı olmaz. Türkiye’nin bütün sol sosyalist yapılarının bir arada durması en azından benim kişisel hayalimdir. Sağ tarafa baktığımız zaman da 150 farklı bir yapıyla aslında karşılaşıyoruz ve bunu hiç tartışmazken soldaki örgütlerin tartışılması bana biraz tuhaf geliyor.”