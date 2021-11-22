https://tr.sputniknews.com/20211122/tom-ve-jerrynin-gercek-isimleri-ortaya-cikti-1051036385.html

Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı

Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı

Tüm zamanların en unutulmaz çizgi filmleri arasında ilk sıralarda yer alan çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin tam adları, Warner Bros’un geliştirdiği... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T16:29+0300

2021-11-22T16:29+0300

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tom ve jerry

yaşam

isim

animasyon

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Takma adlarıyla bilinen, birbirine rakip kedi fare ikilisi Tom ve Jerry’nin tam isimleri ortaya çıktı.ComicBook.com’un haberine göre, Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.Tom ve Jerry’nin tam isimleri, Warner Bros’un 2022’de piyasaya süreceği platform oyunu MultiVersus’ta yer aldı. Tanıtım görsellerinde Tom ve Jerry'nin tam adına yer verildi.Tom ve Jerry, 1940 yılında 'Puss Gets The Boot' çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti.

https://tr.sputniknews.com/20160507/ortadogu-siddet-suclu-tom-jerry-1022611084.html

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tom ve jerry, isim, animasyon