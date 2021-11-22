Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211122/tom-ve-jerrynin-gercek-isimleri-ortaya-cikti-1051036385.html
Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
Tüm zamanların en unutulmaz çizgi filmleri arasında ilk sıralarda yer alan çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin tam adları, Warner Bros’un geliştirdiği... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T16:29+0300
2021-11-22T16:29+0300
2021-11-22T16:33+0300
tom ve jerry
yaşam
isim
animasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051036347_0:0:1093:614_1920x0_80_0_0_9d6d45f98f3371913d2f9ab1d877b1a9.jpg
Takma adlarıyla bilinen, birbirine rakip kedi fare ikilisi Tom ve Jerry’nin tam isimleri ortaya çıktı.ComicBook.com’un haberine göre, Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.Tom ve Jerry’nin tam isimleri, Warner Bros’un 2022’de piyasaya süreceği platform oyunu MultiVersus’ta yer aldı. Tanıtım görsellerinde Tom ve Jerry'nin tam adına yer verildi.Tom ve Jerry, 1940 yılında 'Puss Gets The Boot' çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti.
https://tr.sputniknews.com/20160507/ortadogu-siddet-suclu-tom-jerry-1022611084.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051036347_18:0:837:614_1920x0_80_0_0_7332f9a7063c50372527152244d4d6d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tom ve jerry, isim, animasyon
Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı 16:29 22.11.2021 (güncellendi: 16:33 22.11.2021)
Tüm zamanların en unutulmaz çizgi filmleri arasında ilk sıralarda yer alan çizgi filmin kahramanları Tom ve Jerry’nin tam adları, Warner Bros’un geliştirdiği MultiVersus oyununda ortaya çıktı.
Takma adlarıyla bilinen, birbirine rakip kedi fare ikilisi
Tom ve Jerry’nin tam isimleri ortaya çıktı.
ComicBook.com’un haberine göre, Tom ve Jerry’nin gerçek isimlerinin
Thomas Jasper Cat Sr. ve Gerald Jinx Mouse olduğu belirtildi.
Tom ve Jerry’nin tam isimleri,
Warner Bros’un 2022’de piyasaya süreceği platform oyunu MultiVersus’ta yer aldı. Tanıtım görsellerinde Tom ve Jerry'nin tam adına yer verildi.
Tom ve Jerry, 1940 yılında
'Puss Gets The Boot' çizgi filmiyle ilk çıktığında orijinal isimleri Jasper ve Jinx'ti.