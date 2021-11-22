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Trabzonspor'da Erce sakatlandı: Genç yedek kaleci maça motosikletle yetişti
Trabzonspor'da Erce sakatlandı: Genç yedek kaleci maça motosikletle yetişti
Trabzonspor'da ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayan yedek kaleci Erce Kardeşler, maça motosiklet ile yetişti. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T22:48+0300
2021-11-22T22:48+0300
spor
trabzonspor
motosiklet
sakatlık
erce kardeşler
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Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.
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trabzonspor, motosiklet, sakatlık, erce kardeşler

Trabzonspor'da Erce sakatlandı: Genç yedek kaleci maça motosikletle yetişti

22:48 22.11.2021
© DHAErce Kardeşler
Erce Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© DHA
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Trabzonspor'da ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayan yedek kaleci Erce Kardeşler, maça motosiklet ile yetişti.
Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.
Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.
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