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TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı
TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti. 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:25+0300
2021-11-22T15:25+0300
ekonomi
türkiye
asgari ücret
vergi
talep
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
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Asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi. Geçen hafta işçi tarafındaki ilk talebi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamış, asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edilmişti.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.‘Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir’TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti. Bingöl, şöyle devam etti:
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türkiye, asgari ücret, vergi, talep, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı

15:25 22.11.2021
© AFP 2021 / BULENT KILICRestoran - kafe - bar
Restoran - kafe - bar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / BULENT KILIC
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Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti.
Asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi. Geçen hafta işçi tarafındaki ilk talebi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamış, asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edilmişti.
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.

‘Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir’

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti. Bingöl, şöyle devam etti:
“Ülkemizde yaklaşık olarak 6.5 milyon kişi asgari ücret almaktadır. Bu rakamı mevcut ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak değerlendirdiğimizde yeni yılda çalışanlara brüt en az 5 bin TL asgari ücret verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Asgari ücrete kadar olan gelir üzerinden vergi alınmaması gerekiyor. Vergisiz bir şekilde brüt en az 5 bin TL olarak belirlenebilecek bir asgari ücret hem çalışanları hem de işverenleri rahatlatacaktır. Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir.”
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