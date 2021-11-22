https://tr.sputniknews.com/20211122/tures-asgari-ucret-talebini-acikladi-1051033671.html

TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı

TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olmasını talep etti. 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:25+0300

2021-11-22T15:25+0300

2021-11-22T15:25+0300

ekonomi

türkiye

asgari ücret

vergi

talep

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1044451601_0:87:1024:663_1920x0_80_0_0_403a24d2d12567f9e4fadb9303bc3b20.jpg

Asgari ücret görüşmeleri öncesi bir talep de restoran işletmecilerinden geldi. Geçen hafta işçi tarafındaki ilk talebi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) açıklamış, asgari ücretin 5 bin 200 lira olması talep edilmişti.Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'nden (TÜRES) yapılan açıklamada ise, asgari ücretten vergi alınmaması, 2022 için belirlenecek asgari ücretin de brüt olarak en az 5 bin TL olması istendi.‘Böylelikle kayıt dışı istihdamın da önüne geçilecektir’TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda hem çalışanların hem de işverenlerin zorda kalmaması için asgari ücretin vergiler alınmadan brüt en az 5 bin TL olması gerektiğini belirtti. Bingöl, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, asgari ücret, vergi, talep, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)