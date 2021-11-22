https://tr.sputniknews.com/20211122/turk-heyeti-venezuella-secimlerine-gozlemci-olarak-katildi-1051014879.html

Türk heyeti, Venezüella seçimlerine 'gözlemci' olarak katıldı

Türk heyeti, Venezüella seçimlerine 'gözlemci' olarak katıldı

Venezüella'da düzenlenen yerel seçimlere, Türkiye'den "gözlemci" olarak AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezüella Dostluk Grubu Başkanı Serkan... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T03:12+0300

2021-11-22T03:12+0300

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Ülkede 23 şehrin valileri ile 335 ilçenin belediye başkan ve belediye meclis üyeleri için düzenlenen seçimde, 4 yıllık boykotun ardından muhalefet partileri de yer alıyor.Gözlemci olarak Avrupa Birliği (AB) Seçim Gözlem Misyonu temsilcilerinden oluşan 34 kişilik heyetin yanı sıra çeşitli ülkelerden gözlemcilerin bulunacağı seçimde, Türkiye'den de AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Venezüella Dostluk Grubu Başkanı Bayram'ın da aralarında yer aldığı heyet hazır bulundu.

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türkiye, venezüella, seçim