Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması

"Uygun bir rakam getirirlerse arzumuz, masa başında imzalayalım gitsin. Uygun bir rakam gelmezse buna katılmayız. Millet geçinmekte zorlanıyor. Bırakın bir ayı, 15 gün bile geçinemiyor. Pazardaki, marketteki tabloyu herkes biliyor. Bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor. Yarın aldığını öbür gün alamıyor. Rakamları yaşayan herkes biliyor. Ben de biliyorum, ülkeyi yönetenler de biliyor. İşçi çok iyi biliyor. Onla evini döndürmeye çalışıyor. Pazar ve market raflarında 50 liraya aldığın, 10 gün sonra 70 lira oluyor. Bu tabloyu göz önüne alarak bize bir rakam getirsinler. Biz, 15'in 3'te 1'iyiz. 3'te 2'si işveren ile hükümet. Toplumun taleplerini ülkeyi yönetenler dikkate alsın. Kamuoyunda siyasi partinin biri ‘4 bin olsun’, biri ‘4 bin 200 olsun’ diyor. Sendikamızın biri ‘5’, diğeri ‘7 olsun’ diyor. Herkesin bir rakamı var. Ama biz masadayız. Masada olanlar daha dikkatli davranmak mecburiyetinde. İyi bir netice ile bitmesi için gayret sarf ediyoruz."