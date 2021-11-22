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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak, "Görüşmeler 15 gün sonra başlayıp aralık ayının 31'inde bitecek... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:29+0300
2021-11-22T15:47+0300
ekonomi
türkiye
türk-iş
asgari ücret
açıklama
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7 milyonu aşkın insanla ilgili pazarlık süreci yaşanacağını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şöyle konuştu:‘Pazardaki, marketteki tabloyu herkes biliyor, bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor’Hükümet ve işverenin getireceği rakamın ardından değerlendirme yapacaklarını vurgulayan Ergün Atalay, şöyle devam etti:
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türkiye, türk-iş, asgari ücret, açıklama, ergün atalay

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması

15:29 22.11.2021 (güncellendi: 15:47 22.11.2021)
© AA Ergün Atalay
 Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AA
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili olarak, "Görüşmeler 15 gün sonra başlayıp aralık ayının 31'inde bitecek. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 günü ya da 15 günü içerisinde bunu imzalayalım” diye konuştu.
7 milyonu aşkın insanla ilgili pazarlık süreci yaşanacağını belirten Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, şöyle konuştu:
"Asgari ücret, bundan 45 sene evvel kurulduğunda belirleme ücretiydi. Devlet, ‘Bu ücretin altında işçi çalıştıramazsın' diyor. Bu ücret 12 kalemi ilgilendiriyor. İcrayı, evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Bu, son yıllarda geçim ücreti oldu. 7 milyona yakın insan bununla geçiniyor. Daha doğrusu geçinemiyor. Belirleme için 15 kişilik bir kurul çalışıyor. Bu kurulun yapısına itirazım var. Bu kurul, 12 Eylül'den kalan anti demokratik bir kurum. 5 hükümet, 5 işveren, 5 de bizim kanadımızdan katılım olacak. Kasım ayında, buraya katılacak 5 kişiyi tespit edip kamuoyuna açıklıyoruz. Biz, 45 senede 5 kez katılmışız bu verilen ücrete. 40 sene katılmamışız. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. İnsanların alım gücü düştü. Fiyatlar ortada. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Toplumu tebessüm ettirecek, büyük bölümünü mutlu edecek bir rakam olması lazım."

‘Pazardaki, marketteki tabloyu herkes biliyor, bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor’

Hükümet ve işverenin getireceği rakamın ardından değerlendirme yapacaklarını vurgulayan Ergün Atalay, şöyle devam etti:
"Uygun bir rakam getirirlerse arzumuz, masa başında imzalayalım gitsin. Uygun bir rakam gelmezse buna katılmayız. Millet geçinmekte zorlanıyor. Bırakın bir ayı, 15 gün bile geçinemiyor. Pazardaki, marketteki tabloyu herkes biliyor. Bugün aldığını aynı fiyata yarın alamıyor. Yarın aldığını öbür gün alamıyor. Rakamları yaşayan herkes biliyor. Ben de biliyorum, ülkeyi yönetenler de biliyor. İşçi çok iyi biliyor. Onla evini döndürmeye çalışıyor. Pazar ve market raflarında 50 liraya aldığın, 10 gün sonra 70 lira oluyor. Bu tabloyu göz önüne alarak bize bir rakam getirsinler. Biz, 15'in 3'te 1'iyiz. 3'te 2'si işveren ile hükümet. Toplumun taleplerini ülkeyi yönetenler dikkate alsın. Kamuoyunda siyasi partinin biri ‘4 bin olsun’, biri ‘4 bin 200 olsun’ diyor. Sendikamızın biri ‘5’, diğeri ‘7 olsun’ diyor. Herkesin bir rakamı var. Ama biz masadayız. Masada olanlar daha dikkatli davranmak mecburiyetinde. İyi bir netice ile bitmesi için gayret sarf ediyoruz."
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