https://tr.sputniknews.com/20211122/turkovac-faz-3-calismalarinin-tamamlanmasi-icin-bin-gonullu-araniyor-1051027526.html

TURKOVAC Faz 3 çalışmalarının tamamlanması için bin gönüllü aranıyor

TURKOVAC Faz 3 çalışmalarının tamamlanması için bin gönüllü aranıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının tamamlanması için "1000 kahraman"a ihtiyaç... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:24+0300

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koronavirüs

gönüllü

koronavirüs

koronavirüs aşısı

turkovac

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Türkiye'de Kovid-19 için Aşı geliştirme çalışmalarına salgının ilk günlerinde başlandığını söyledi.Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısının bir yıl gibi kısa sürede olumlu sonuç verdiğini belirten Şener, "Türk sağlık tarihi açısından bakıldığı zaman bu reel anlamda bir devrim çünkü bu kadar kısa sürede Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarıyla sonuçlanarak Faz-3 aşamasına gelmiş olan bir yerli aşımız var." dedi.TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının biterek yaygın kullanılması için son bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu belirten Şener, şu ifadeleri kullandı: "TURKOVAC'ın ülkemizdeki Faz-3 aşaması için 3 bin kişi planlandı. Bunun da şimdiye kadar yaklaşık 3'te 2'lik kısmı tamamlandı. Gönüllü vatandaşlarımız geriye kalan kısmın tamamlanması için aşı çalışması yürütülen hastanelere ilgi gösteriyor. Dolayısıyla TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının biterek yaygın kullanılması için artık son 1000 kahramana ihtiyacımız var. Gönüllülerimiz, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Faz 3 çalışmalarının bitmesini sağlayarak aslında tarihe de geçmiş olacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda özverili davranmaya davet ediyoruz."Şener, bin gönüllü tamamlandıktan sonra 2022 içinde seri üretime geçilebileceğini vurguladı.

https://tr.sputniknews.com/20211118/saglik-bakani-koca-turkovac-bu-yil-bitmeden-acil-uretim-onayi-ile-kullanilmaya-baslanacak-1050920895.html

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gönüllü, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac