https://tr.sputniknews.com/20211122/ugur-sahin-ilk-iki-dozdan-sonra-grip-asisi-gibi-yilda-bir-kovid-asisi-olmak-korunma-saglar-1051025297.html

Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır

Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır

'Daha ne kadar aşı olacağız' soruları karşısında BioNTech CEO'su Uğur Şahin, tıpkı gribe karşı olduğu gibi Kovid'e karşı da dünya çapında insanların yılda bir... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:36+0300

2021-11-22T12:36+0300

2021-11-22T13:04+0300

koronavirüs

kar

pfizer

aşı

biontech

moderna

uğur şahin

üçüncü doz

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Aralık 2019'da başlayan Kovid pandemisinde 2021 kışına girilmesine koşut özellikle Avrupa'da yeniden rekor vaka sayıları görülürken, BioNTech-Pfizer aşısı kullanan ülkelerin çoğu destekleyici üçüncü doza geçiyor. Bu da beraberinde 'daha ne kadar aşı olacağız' sorusunu getirirken, BioNTech CEO'su Uğur Şahin dünya çapında insanların yılda bir kez aşı olması gerekeceğini söyledi. Pazar günü Bild'de yayımlanan röportajda eşi ve ortağı Özlem Türeci ile birlikte icat ettiği aşının etkinliğini öven Uğur Şahin'e, BioNTech-Pfizer aşısı olanlarda ölüm oranları sıfıra yaklaşsa da hala Kovid belirtilerinin görülmesine atıfla enfeksiyonların yeniden atak yapmasıyla ilgili endişelenmek gerekip gerekmediği soruldu. 'Endişeye gerek olmadığını' söyleyen Şahin, '60 yaş üstü yoğun bakım gerektiren vakalara karşı aşının yüze 90 koruma sağladığını, ağır hastalanmaya karşı çok yüksek korumanın 9 ay devam ettiğini, ancak bu düzeyin 4. aydan itibaren düşmeye başladığını' aktardı. 'Korumanın devamı için destekleyici doz gerektiğini' belirten BioNTech CEO'su, 'böylelikle sadece antikor düzeylerinin yeniden tesis edilmesiyle kalınmayacağı, aynı zamanda enfeksiyon zincirlerinin kırılacağını' anlattı.Doktorları aşılanmaya yeşil ışık yakmakta 'mümkün olduğu kadar pragmatik olmaya' çağırarak "Sorunsuz aşı olabilecekleri halde insanları aşısız eve göndermeyin" diyen Şahin, 'gelecekte insanların yılda bir destekleyici aşı dozu yaptıracaklarına inandığını' dile getirdi. 'Destekleyici dozun sağlayacağı korumanın iki doz aşı olduktan sonra elde edilen ilk bağışıklıktan daha uzun sürmesini beklediğini' belirten Şahin "Sonraki aşılar yalnızca her yıl gerekli olabilir, tıpkı gripte olduğu gibi" dedi.Halihazırda Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal Sağlık Eğitimi Merkezi, ikinci dozdan 6 ay sonra destekleyici dozu önerirken, destekleyici aşı olmanın minimum yaklaşık dört aylık bir aradan sonra anlamlı olduğunu söylüyor.Dakikada 65 bin dolarlık birleşik kârMadalyonun öbür yüzünde BioNTech-Pfizer ve Moderna, ürettikleri mRNA teknolojisine dayalı Kovid aşıları sayesinde her dakika 65 bin dolarlık birleşik kâr elde ediyor. Hesaplamayı, aşılara daha geniş erişim talep eden bir koalisyon olan Halkın Aşı İttifakı (PVA) yaptı. Bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelirPVA, üç şirketin yalnızca bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelir edeceğini tahmin ediyor ki, bu da kabaca saniyede 1000 dolardan ve günde 93.5 milyon dolardan fazla kazanç anlamına geliyor.Kamu fonlarını kullandılar ama aşı teknolojisi transferini reddettilerToplam 8 milyar dolarlık kamu fonu almalarına rağmen aşı teknolojisi transferine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle üç şirketi eleştiren koalisyon, üçlünün patent haklarından feragati kabul etmesinin 'küresel arzı artırabileceğini, milyonlarca hayat kurtarabileceğini ve fiyatları aşağı çekebileceğini' vurguladı.

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kar, pfizer, aşı, biontech , moderna, uğur şahin, üçüncü doz