Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211122/ugur-sahin-ilk-iki-dozdan-sonra-grip-asisi-gibi-yilda-bir-kovid-asisi-olmak-korunma-saglar-1051025297.html
Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır
Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır
'Daha ne kadar aşı olacağız' soruları karşısında BioNTech CEO'su Uğur Şahin, tıpkı gribe karşı olduğu gibi Kovid'e karşı da dünya çapında insanların yılda bir... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T12:36+0300
2021-11-22T13:04+0300
koronavirüs
kar
pfizer
aşı
biontech
moderna
uğur şahin
üçüncü doz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1044422347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_513d49c861e3b7143eb19fda262a8300.jpg
Aralık 2019'da başlayan Kovid pandemisinde 2021 kışına girilmesine koşut özellikle Avrupa'da yeniden rekor vaka sayıları görülürken, BioNTech-Pfizer aşısı kullanan ülkelerin çoğu destekleyici üçüncü doza geçiyor. Bu da beraberinde 'daha ne kadar aşı olacağız' sorusunu getirirken, BioNTech CEO'su Uğur Şahin dünya çapında insanların yılda bir kez aşı olması gerekeceğini söyledi. Pazar günü Bild'de yayımlanan röportajda eşi ve ortağı Özlem Türeci ile birlikte icat ettiği aşının etkinliğini öven Uğur Şahin'e, BioNTech-Pfizer aşısı olanlarda ölüm oranları sıfıra yaklaşsa da hala Kovid belirtilerinin görülmesine atıfla enfeksiyonların yeniden atak yapmasıyla ilgili endişelenmek gerekip gerekmediği soruldu. 'Endişeye gerek olmadığını' söyleyen Şahin, '60 yaş üstü yoğun bakım gerektiren vakalara karşı aşının yüze 90 koruma sağladığını, ağır hastalanmaya karşı çok yüksek korumanın 9 ay devam ettiğini, ancak bu düzeyin 4. aydan itibaren düşmeye başladığını' aktardı. 'Korumanın devamı için destekleyici doz gerektiğini' belirten BioNTech CEO'su, 'böylelikle sadece antikor düzeylerinin yeniden tesis edilmesiyle kalınmayacağı, aynı zamanda enfeksiyon zincirlerinin kırılacağını' anlattı.Doktorları aşılanmaya yeşil ışık yakmakta 'mümkün olduğu kadar pragmatik olmaya' çağırarak "Sorunsuz aşı olabilecekleri halde insanları aşısız eve göndermeyin" diyen Şahin, 'gelecekte insanların yılda bir destekleyici aşı dozu yaptıracaklarına inandığını' dile getirdi. 'Destekleyici dozun sağlayacağı korumanın iki doz aşı olduktan sonra elde edilen ilk bağışıklıktan daha uzun sürmesini beklediğini' belirten Şahin "Sonraki aşılar yalnızca her yıl gerekli olabilir, tıpkı gripte olduğu gibi" dedi.Halihazırda Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal Sağlık Eğitimi Merkezi, ikinci dozdan 6 ay sonra destekleyici dozu önerirken, destekleyici aşı olmanın minimum yaklaşık dört aylık bir aradan sonra anlamlı olduğunu söylüyor.Dakikada 65 bin dolarlık birleşik kârMadalyonun öbür yüzünde BioNTech-Pfizer ve Moderna, ürettikleri mRNA teknolojisine dayalı Kovid aşıları sayesinde her dakika 65 bin dolarlık birleşik kâr elde ediyor. Hesaplamayı, aşılara daha geniş erişim talep eden bir koalisyon olan Halkın Aşı İttifakı (PVA) yaptı. Bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelirPVA, üç şirketin yalnızca bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelir edeceğini tahmin ediyor ki, bu da kabaca saniyede 1000 dolardan ve günde 93.5 milyon dolardan fazla kazanç anlamına geliyor.Kamu fonlarını kullandılar ama aşı teknolojisi transferini reddettilerToplam 8 milyar dolarlık kamu fonu almalarına rağmen aşı teknolojisi transferine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle üç şirketi eleştiren koalisyon, üçlünün patent haklarından feragati kabul etmesinin 'küresel arzı artırabileceğini, milyonlarca hayat kurtarabileceğini ve fiyatları aşağı çekebileceğini' vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/gogus-hastaliklari-uzmani-koronavirus-hasta-secmeye-basladi-akilli-bir-organizma-gibi-davraniyor-1051002797.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/avustralyada-on-binlerce-kisi-kovid-19-asilarindaki-yan-etkiler-nedeniyle-tazminat-talep-ediyor-1050884333.html
https://tr.sputniknews.com/20210512/bu-yil-asidan-10-milyar-euro-kazanacak-sahin-patentten-feragat-cozum-degil-yoksullara-bir-kez-1044483221.html
https://tr.sputniknews.com/20210511/astrazenaca-onunde-patent-eylemi-gostericiler-kendilerini-kapiya-zincirledi-1044474096.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1044422347_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_32407982640ae0abd90ffbeb503de64b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kar, pfizer, aşı, biontech , moderna, uğur şahin, üçüncü doz

Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır

12:36 22.11.2021 (güncellendi: 13:04 22.11.2021)
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKAUğur Şahin
Uğur Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© AFP 2021 / BERND VON JUTRCZENKA
Abone ol
'Daha ne kadar aşı olacağız' soruları karşısında BioNTech CEO'su Uğur Şahin, tıpkı gribe karşı olduğu gibi Kovid'e karşı da dünya çapında insanların yılda bir kez aşı olması gerekeceğini söyledi.
Aralık 2019'da başlayan Kovid pandemisinde 2021 kışına girilmesine koşut özellikle Avrupa'da yeniden rekor vaka sayıları görülürken, BioNTech-Pfizer aşısı kullanan ülkelerin çoğu destekleyici üçüncü doza geçiyor. Bu da beraberinde 'daha ne kadar aşı olacağız' sorusunu getirirken, BioNTech CEO'su Uğur Şahin dünya çapında insanların yılda bir kez aşı olması gerekeceğini söyledi.
Pazar günü Bild'de yayımlanan röportajda eşi ve ortağı Özlem Türeci ile birlikte icat ettiği aşının etkinliğini öven Uğur Şahin'e, BioNTech-Pfizer aşısı olanlarda ölüm oranları sıfıra yaklaşsa da hala Kovid belirtilerinin görülmesine atıfla enfeksiyonların yeniden atak yapmasıyla ilgili endişelenmek gerekip gerekmediği soruldu.
'Endişeye gerek olmadığını' söyleyen Şahin, '60 yaş üstü yoğun bakım gerektiren vakalara karşı aşının yüze 90 koruma sağladığını, ağır hastalanmaya karşı çok yüksek korumanın 9 ay devam ettiğini, ancak bu düzeyin 4. aydan itibaren düşmeye başladığını' aktardı. 'Korumanın devamı için destekleyici doz gerektiğini' belirten BioNTech CEO'su, 'böylelikle sadece antikor düzeylerinin yeniden tesis edilmesiyle kalınmayacağı, aynı zamanda enfeksiyon zincirlerinin kırılacağını' anlattı.
Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
KORONAVİRÜS
Göğüs hastalıkları uzmanı: Koronavirüs hasta seçmeye başladı, akıllı bir organizma gibi davranıyor
Dün, 12:21
Doktorları aşılanmaya yeşil ışık yakmakta 'mümkün olduğu kadar pragmatik olmaya' çağırarak "Sorunsuz aşı olabilecekleri halde insanları aşısız eve göndermeyin" diyen Şahin, 'gelecekte insanların yılda bir destekleyici aşı dozu yaptıracaklarına inandığını' dile getirdi.
Japonya - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
KORONAVİRÜS
Avustralya'da on binlerce kişi, Kovid-19 aşılarındaki yan etkiler nedeniyle tazminat talep ediyor
17 Kasım, 12:19
'Destekleyici dozun sağlayacağı korumanın iki doz aşı olduktan sonra elde edilen ilk bağışıklıktan daha uzun sürmesini beklediğini' belirten Şahin "Sonraki aşılar yalnızca her yıl gerekli olabilir, tıpkı gripte olduğu gibi" dedi.
Halihazırda Almanya Sağlık Bakanlığına bağlı Federal Sağlık Eğitimi Merkezi, ikinci dozdan 6 ay sonra destekleyici dozu önerirken, destekleyici aşı olmanın minimum yaklaşık dört aylık bir aradan sonra anlamlı olduğunu söylüyor.

Dakikada 65 bin dolarlık birleşik kâr

Madalyonun öbür yüzünde BioNTech-Pfizer ve Moderna, ürettikleri mRNA teknolojisine dayalı Kovid aşıları sayesinde her dakika 65 bin dolarlık birleşik kâr elde ediyor. Hesaplamayı, aşılara daha geniş erişim talep eden bir koalisyon olan Halkın Aşı İttifakı (PVA) yaptı.
Uğur Şahin, Özlem Türeci - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2021
DÜNYA
Bu yıl aşıdan 10 milyar euro kazanacak Şahin: Patentten feragat çözüm değil, yoksullara bir kez yardım etmek işe yaramaz
12 Mayıs, 12:36

Bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelir

PVA, üç şirketin yalnızca bu yıl toplam 34 milyar dolar vergi öncesi gelir edeceğini tahmin ediyor ki, bu da kabaca saniyede 1000 dolardan ve günde 93.5 milyon dolardan fazla kazanç anlamına geliyor.

Kamu fonlarını kullandılar ama aşı teknolojisi transferini reddettiler

Toplam 8 milyar dolarlık kamu fonu almalarına rağmen aşı teknolojisi transferine izin vermeyi reddetmeleri nedeniyle üç şirketi eleştiren koalisyon, üçlünün patent haklarından feragati kabul etmesinin 'küresel arzı artırabileceğini, milyonlarca hayat kurtarabileceğini ve fiyatları aşağı çekebileceğini' vurguladı.
AstraZeneca - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2021
DÜNYA
AstraZenaca önünde patent eylemi: Göstericiler kendilerini kapıya zincirledi
11 Mayıs, 14:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:24TURKOVAC Faz 3 çalışmalarının tamamlanması için bin gönüllü aranıyor
13:18Belarus: AB, Polonya sınırındaki 2 bin göçmenle ilgili temasa geçmiyor
13:14Einstein'ın en değerli el yazması satışa çıkıyor
13:12Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi
13:06Belçika'da Kovid-19 test merkezleri kapasitelerinin dolduğunu duyurdu
13:03İstanbul'da bin 730 parça tarihi eser ele geçirildi
12:52Karşıdan karşıya 'birdirbir' oynayarak geçtiler
12:50Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor
12:47Squid Game nedeniyle bir kişi daha hastanelik oldu
12:45Hekimler, İstanbul'dan Ankara'ya 'beyaz yürüyüş' başlatıyor: 'Haklarımıza sahip çıkacağız'
12:38Avustralya aralıktan itibaren sınırlarını çift doz aşılı yabancılara açacak
12:36Uğur Şahin: İleride grip aşısı gibi yılda bir Kovid aşısı olmak korunma için yeterli olacaktır
12:28İstanbul'da 7 ayda 253 elektrikli scooter kullanıcısına ceza yazıldı
12:21Bakımevinde kalan kadın kayboldu: 'Anneannem geliri çok yüksek bir kadın, kaçırıldığını düşünüyoruz'
12:21Putin ve Abbas, Soçi’de bir araya gelecek
11:59Avukatın kimlik belgeleriyle sahte profil açıp dolandırdılar
11:55NASA uzaydan Dünya'ya lazerle veri ışınlayacak
11:51İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin tamamında toplam terörist sayısı 180’in altına düşmüştür
11:44Erzurum'da deprem oldu
11:31NBA'de LeBron James ile Isaiah Stewart birbirine girdi