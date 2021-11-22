https://tr.sputniknews.com/20211122/uyudugu-esnada-kocasi-tarafindan-bicaklandi-hayati-tehlikesi-suruyor-1051026255.html

Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor

Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor

Aksaray'da Sevgül U., uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan bir, göğsünden ise 3 bıçak darbesi alan ve bıçağın kırılan bölümü... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T12:50+0300

2021-11-22T12:50+0300

2021-11-22T12:50+0300

türkiye

kadın cinayeti

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kadın cinayetleri

bıçaklı saldırı

bıçaklama

bıçaklı saldırgan

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Aksaray'da 51 yaşındaki Sevgül U., eşi tarafından bıçaklandı.Ramazan U., henüz bilinmeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. Kadının bağırmasını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ramazan U., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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