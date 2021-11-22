https://tr.sputniknews.com/20211122/uyudugu-esnada-kocasi-tarafindan-bicaklandi-hayati-tehlikesi-suruyor-1051026255.html
Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor
Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor
Aksaray'da Sevgül U., uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan bir, göğsünden ise 3 bıçak darbesi alan ve bıçağın kırılan bölümü... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T12:50+0300
2021-11-22T12:50+0300
2021-11-22T12:50+0300
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aksaray
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kadın cinayetleri
bıçaklı saldırı
bıçaklama
bıçaklı saldırgan
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Aksaray'da 51 yaşındaki Sevgül U., eşi tarafından bıçaklandı.Ramazan U., henüz bilinmeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi. Kadının bağırmasını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ramazan U., polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20211120/erzurumda-kadin-cinayeti-otoparka-yuruyen-genc-kizi-oldurup-intihar-etti-1050984027.html
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kadın cinayeti, aksaray, kadın, kadın cinayetleri, bıçaklı saldırı, bıçaklama, bıçaklı saldırgan
Uyuduğu esnada kocası tarafından bıçaklandı, hayati tehlikesi sürüyor
Aksaray'da Sevgül U., uyuduğu sırada eşi Ramazan U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Kolundan bir, göğsünden ise 3 bıçak darbesi alan ve bıçağın kırılan bölümü vücudunda saplı kalan Sevgül U., çığlıklarını duyan komşuların polis ve sağlık ekiplerine ihbarıyla eşinin elinden kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da 51 yaşındaki Sevgül U., eşi tarafından bıçaklandı.
Ramazan U., henüz bilinmeyen bir nedenle evde uyuyan eşi Sevgül U.'ya mutfaktan aldığı bıçakla saldırdı. Kolundan 1 ve göğsünden aldığı 3 bıçak darbesiyle uyanan ve kanlar içinde kalan Sevgül U., çığlık atarak komşularından yardım istedi.
Kadının bağırmasını duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sevgül U., ihbarla eve gelen ekipler tarafından eşinin elinden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U.'nun, röntgen çekilmesi sonucu, bıçağın kırılıp vücudunda saplı kaldığı anlaşıldı. Ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Ramazan U., polis ekiplerince gözaltına alındı.