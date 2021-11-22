Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir
Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde gölün belli noktalarında şeklinin değiştiğinin görülebileceğine dikkati çekerek, "Uydu görüntülerinde artık belli alanlar göl özelliğini kaybettiği, karaya dönüştüğü için belki yeniden bir sınır çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir, bu süreç bu şekilde devam ederse. Devam edeceğine ilişkin çok önemli ölçüde bulgu var. İçinde yaşadığımız süreç küresel iklim değişikliğini de etkiliyor, küresel ısınmayı destekliyor ve bu durum havzaya düşen yağış, buharlaşma ve akışa geçen su oranında çok ciddi azalmaya neden oluyor" dedi.
Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde gölün belli noktalarında şeklinin değiştiğinin görülebileceğine dikkati çekerek, "Uydu görüntülerinde artık belli alanlar göl özelliğini kaybettiği, karaya dönüştüğü için belki yeniden bir sınır çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir, bu süreç bu şekilde devam ederse. Devam edeceğine ilişkin çok önemli ölçüde bulgu var. İçinde yaşadığımız süreç küresel iklim değişikliğini de etkiliyor, küresel ısınmayı destekliyor ve bu durum havzaya düşen yağış, buharlaşma ve akışa geçen su oranında çok ciddi azalmaya neden oluyor" dedi.
Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Alaeddinoğlu, "Bu da göldeki çekilme seviyesini daha da üst düzeye çıkararak olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Gördüğümüz çekilmeye rağmen en şanslısı yine Van Gölü diyebiliriz çünkü Van Gölü bütün yüzey yağışlarının önemli bir kısmını, yer altı sularının da yüzde 30'unu alıyor. Buna rağmen havzadaki çekilmenin boyutu korkutucu. Havzanın gerisindeki kara alanları düşünürseniz, bence orası çok daha sorunlu olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.
Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Alaeddinoğlu, "Bu da göldeki çekilme seviyesini daha da üst düzeye çıkararak olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Gördüğümüz çekilmeye rağmen en şanslısı yine Van Gölü diyebiliriz çünkü Van Gölü bütün yüzey yağışlarının önemli bir kısmını, yer altı sularının da yüzde 30'unu alıyor. Buna rağmen havzadaki çekilmenin boyutu korkutucu. Havzanın gerisindeki kara alanları düşünürseniz, bence orası çok daha sorunlu olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.
Hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını gösteren çalışma, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.
Hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını gösteren çalışma, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.
Havzadaki canlı popülasyonu ve ekolojik yaşam alanları da olumsuz etkilenmeye başladı.
Havzadaki canlı popülasyonu ve ekolojik yaşam alanları da olumsuz etkilenmeye başladı.
Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler de ortaya çıktı.
Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler de ortaya çıktı.
Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği göldeki bariz fark da fotoğraflara yansıdı.
Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği göldeki bariz fark da fotoğraflara yansıdı.