Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211122/van-golunde-cekilme-golun-sinirlari-yeniden-cizilebilir-1051034593.html
Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir
Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir
Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilmenin boyutları, farklı zamanlarda drone ile görüntülenen noktaların aynı açıdan tekrar... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:50+0300
2021-11-22T15:50+0300
multimedya
çevre
türkiye
küresel ısınma
erciş
iklim değişikliği
delta
edremit
muradiye
van gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051034382_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d857b782f16132fa2f4283cc5496d5bb.jpg
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde, daha önce su altında olan birçok bölge, yaşanan hızlı buharlaşma ve çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü. Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgenin de tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.Havzadaki akarsuların göle döküldüğü yerlerde seviyenin çok düşük olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, bu akarsuların delta oluşturmadığını ancak göl tabanında ciddi oranda dolgu malzemesinin birikmesine neden olduğunu belirtti.
erciş
edremit
muradiye
van gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051034382_103:0:871:576_1920x0_80_0_0_5876b28d13de3f4d835bf8f2d52cafb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çevre, türkiye, küresel ısınma, erciş, iklim değişikliği, delta, edremit, muradiye, van gölü, göl, çekilme, kuraklık, van yüzüncü yıl üniversitesi, faruk alaeddinoğlu, фото

Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir

15:50 22.11.2021
Abone ol
Yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yaşanan çekilmenin boyutları, farklı zamanlarda drone ile görüntülenen noktaların aynı açıdan tekrar fotoğraflanmasıyla ortaya çıktı.
Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde, daha önce su altında olan birçok bölge, yaşanan hızlı buharlaşma ve çekilmeden dolayı kara parçasına dönüştü. Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı gelişen aşırı buharlaşma, bölgedeki baraj, akarsu ve su kaynaklarının yanı sıra Van Gölü'nün seviyesinde de büyük düşüş yaşanmasına yol açtı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, bölgenin de tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmanın olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Havzadaki akarsuların göle döküldüğü yerlerde seviyenin çok düşük olduğunu ifade eden Alaeddinoğlu, bu akarsuların delta oluşturmadığını ancak göl tabanında ciddi oranda dolgu malzemesinin birikmesine neden olduğunu belirtti.
© AA / Özkan Bilgin

Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde gölün belli noktalarında şeklinin değiştiğinin görülebileceğine dikkati çekerek, "Uydu görüntülerinde artık belli alanlar göl özelliğini kaybettiği, karaya dönüştüğü için belki yeniden bir sınır çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir, bu süreç bu şekilde devam ederse. Devam edeceğine ilişkin çok önemli ölçüde bulgu var. İçinde yaşadığımız süreç küresel iklim değişikliğini de etkiliyor, küresel ısınmayı destekliyor ve bu durum havzaya düşen yağış, buharlaşma ve akışa geçen su oranında çok ciddi azalmaya neden oluyor" dedi.

Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde gölün belli noktalarında şeklinin değiştiğinin görülebileceğine dikkati çekerek, &quot;Uydu görüntülerinde artık belli alanlar göl özelliğini kaybettiği, karaya dönüştüğü için belki yeniden bir sınır çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir, bu süreç bu şekilde devam ederse. Devam edeceğine ilişkin çok önemli ölçüde bulgu var. İçinde yaşadığımız süreç küresel iklim değişikliğini de etkiliyor, küresel ısınmayı destekliyor ve bu durum havzaya düşen yağış, buharlaşma ve akışa geçen su oranında çok ciddi azalmaya neden oluyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Özkan Bilgin

Alaeddinoğlu, gelecek dönemlerde gölün belli noktalarında şeklinin değiştiğinin görülebileceğine dikkati çekerek, "Uydu görüntülerinde artık belli alanlar göl özelliğini kaybettiği, karaya dönüştüğü için belki yeniden bir sınır çizilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir, bu süreç bu şekilde devam ederse. Devam edeceğine ilişkin çok önemli ölçüde bulgu var. İçinde yaşadığımız süreç küresel iklim değişikliğini de etkiliyor, küresel ısınmayı destekliyor ve bu durum havzaya düşen yağış, buharlaşma ve akışa geçen su oranında çok ciddi azalmaya neden oluyor" dedi.

© AA / Özkan Bilgin

Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Alaeddinoğlu, "Bu da göldeki çekilme seviyesini daha da üst düzeye çıkararak olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Gördüğümüz çekilmeye rağmen en şanslısı yine Van Gölü diyebiliriz çünkü Van Gölü bütün yüzey yağışlarının önemli bir kısmını, yer altı sularının da yüzde 30'unu alıyor. Buna rağmen havzadaki çekilmenin boyutu korkutucu. Havzanın gerisindeki kara alanları düşünürseniz, bence orası çok daha sorunlu olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Alaeddinoğlu, &quot;Bu da göldeki çekilme seviyesini daha da üst düzeye çıkararak olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Gördüğümüz çekilmeye rağmen en şanslısı yine Van Gölü diyebiliriz çünkü Van Gölü bütün yüzey yağışlarının önemli bir kısmını, yer altı sularının da yüzde 30&#x27;unu alıyor. Buna rağmen havzadaki çekilmenin boyutu korkutucu. Havzanın gerisindeki kara alanları düşünürseniz, bence orası çok daha sorunlu olarak karşımıza çıkıyor&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Özkan Bilgin

Toprağın yeteri kadar beslenmemesi nedeniyle bugün mevcut olan içme ve kullanma sularının önemli bir kısmının yakın gelecekte seviye düşmelerine bağlı azalacağına işaret eden Alaeddinoğlu, "Bu da göldeki çekilme seviyesini daha da üst düzeye çıkararak olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Gördüğümüz çekilmeye rağmen en şanslısı yine Van Gölü diyebiliriz çünkü Van Gölü bütün yüzey yağışlarının önemli bir kısmını, yer altı sularının da yüzde 30'unu alıyor. Buna rağmen havzadaki çekilmenin boyutu korkutucu. Havzanın gerisindeki kara alanları düşünürseniz, bence orası çok daha sorunlu olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

© AA / Özkan Bilgin

Hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını gösteren çalışma, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

Hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını gösteren çalışma, yaşanan değişimi gözler önüne serdi. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Özkan Bilgin

Hem mevsimlerin değişken yüzünü hem de çekilmenin boyutlarını gösteren çalışma, yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

© AA / Özkan Bilgin

Havzadaki canlı popülasyonu ve ekolojik yaşam alanları da olumsuz etkilenmeye başladı.

Havzadaki canlı popülasyonu ve ekolojik yaşam alanları da olumsuz etkilenmeye başladı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Özkan Bilgin

Havzadaki canlı popülasyonu ve ekolojik yaşam alanları da olumsuz etkilenmeye başladı.

© AA / Özkan Bilgin

Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler de ortaya çıktı.

Van Gölü&#x27;nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler de ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Özkan Bilgin

Van Gölü'nde suyun sığ olduğu noktalarda yer yer 2 kilometreye kadar çekilmesiyle Edremit, Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda eski iskele, kale ve tarihi kalıntılar ile mikrobiyalitler de ortaya çıktı.

© AA / Özkan Bilgin

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği göldeki bariz fark da fotoğraflara yansıdı.

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği göldeki bariz fark da fotoğraflara yansıdı. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Özkan Bilgin

Küresel ısınmanın olumsuz etkilediği göldeki bariz fark da fotoğraflara yansıdı.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:29Tom ve Jerry'nin gerçek isimleri ortaya çıktı
16:28Konuşmasında zor anlayan yaşayan İngiltere Başbakanı Johnson'ın yardımına 'Peppa Pig yetişti'
16:16Moda Sahnesi dahil 8 tiyatro 'Türk örf ve adetlerine uymuyor' gerekçesiyle destek alamıyor
16:15Düğün konvoyunda otomobilden sarkıp pompalı tüfekle havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı
16:12After Life'ın yıldızı Gervais, 3. sezonun yakında geleceğini duyurdu: Söz veriyorum köpek ölmeyecek
16:05Erdoğan'ın avukatı Aydın: Kılıçdaroğlu aleyhine 2017’den sonra açılan davalardan vazgeçilmedi
15:58Bakan Akar'dan Yunanistan'a: Büyük bir insanlık suçu, vicdansızlık
15:56'Portakal bile alamıyorum' demişti: Kastamonu ve İstanbul'da çok sayıda dairesi çıktı
15:54CHP'li Öztrak, ekonomik krize dikkat çekerek muhalefetin seçim çağrısını yineledi
15:50Van Gölü'nde çekilme: Gölün sınırları yeniden çizilebilir
15:46Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır
15:33Lavrov: Olası Putin-Biden görüşmesinde Ukrayna konusu ele alınacak
15:30Diyarbakır'da barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
15:29Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması
15:25TÜRES, asgari ücret talebini açıkladı
15:20Bacaklarından vuruldu: 'Babası kafama sıkmasını söyledi, o ayaklarıma sıktı'
15:18Venezülla'daki seçimlerde PSUV 23 eyaletten 20'sini kazandı
15:12CHP Grup Başkanvekili Altay: HDP’yi terör örgütü olarak görmüyoruz
15:10Rolls-Royce: Tamamen elektrikli uçağımız rekor kırdı
15:09Türkiye Fırıncılar Federasyonu: Ekmeğin 4-5 TL olacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor