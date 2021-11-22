https://tr.sputniknews.com/20211122/winampten-yeni-nesil-geri-donus-spotify-benzeri-olacagi-iddia-ediliyor-1051028340.html

Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor

Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor

Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Winamp’in popüler müzik ve podcast servisi Spotify benzeri bir... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T13:45+0300

2021-11-22T13:45+0300

2021-11-22T13:54+0300

spotify

yaşam

tidal

podcast

winamp

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Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına dönüş yapıyor.Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi. Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacağı iddia edilen Winamp'in sitesinde ‘müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicilerini bir araya getiren ses meraklıları için tek durak olacağı’ ifadesi yer aldı:Beta programına kayıt olanlar, uygulamanın yeni sürümünü test edebilecek.1997’de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda kullanılabiliyor.14 Ocak 2014 tarihinde Radionomy şirketi Nullsoft şirketinin hisselerini, Winamp ve Shoutcast'ı satın alarak Winamp'in devam edeceğini açıkladı. Şirket 2019'da Winamp 6'yı yayınlamak istedi ancak bu planlar hayata geçirilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211027/spotify-tum-tahminleri-geride-birakarak-gelirini-yuzde-27-artirdi-1050230817.html

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spotify, tidal, podcast , winamp