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Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor
Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor
Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Winamp’in popüler müzik ve podcast servisi Spotify benzeri bir... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T13:45+0300
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Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına dönüş yapıyor.Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi. Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacağı iddia edilen Winamp'in sitesinde ‘müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicilerini bir araya getiren ses meraklıları için tek durak olacağı’ ifadesi yer aldı:Beta programına kayıt olanlar, uygulamanın yeni sürümünü test edebilecek.1997’de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda kullanılabiliyor.14 Ocak 2014 tarihinde Radionomy şirketi Nullsoft şirketinin hisselerini, Winamp ve Shoutcast'ı satın alarak Winamp'in devam edeceğini açıkladı. Şirket 2019'da Winamp 6'yı yayınlamak istedi ancak bu planlar hayata geçirilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/spotify-tum-tahminleri-geride-birakarak-gelirini-yuzde-27-artirdi-1050230817.html
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spotify, tidal, podcast , winamp

Winamp'ten 'yeni nesil' geri dönüş: Spotify benzeri olacağı iddia ediliyor

13:45 22.11.2021 (güncellendi: 13:54 22.11.2021)
© WinampWinamp
Winamp - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2021
© Winamp
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Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla geri dönmeye hazırlanıyor. Winamp’in popüler müzik ve podcast servisi Spotify benzeri bir dinleme platformu olacağı iddia ediliyor.
Spotify, Fizy, Tidal, Apple Music gibi online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenerek müzik piyasasına dönüş yapıyor.
Winamp, web sitesini ve logosunu yeniledi. Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacağı iddia edilen Winamp'in sitesinde ‘müzik, podcast, radyo istasyonu, sesli kitap ve diğer içerik yaratıcılarını ve tüketicilerini bir araya getiren ses meraklıları için tek durak olacağı’ ifadesi yer aldı:
“Yeni nesil için Winamp'ı inşa ediyoruz. Winamp sadece güncellenmekle kalmadı, tamamen yeniden düzenlendi.”
Beta programına kayıt olanlar, uygulamanın yeni sürümünü test edebilecek.
1997’de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda kullanılabiliyor.
14 Ocak 2014 tarihinde Radionomy şirketi Nullsoft şirketinin hisselerini, Winamp ve Shoutcast'ı satın alarak Winamp'in devam edeceğini açıkladı. Şirket 2019'da Winamp 6'yı yayınlamak istedi ancak bu planlar hayata geçirilmedi.
Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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Spotify tüm tahminleri geride bırakarak gelirini yüzde 27 artırdı
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