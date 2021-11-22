https://tr.sputniknews.com/20211122/wsj-rus-fuzeleri-amerikan-ucak-gemilerini-savunmasiz-hale-getirdi-1051014655.html

WSJ: Rus füzeleri Amerikan uçak gemilerini savunmasız hale getirdi

WSJ: Rus füzeleri Amerikan uçak gemilerini savunmasız hale getirdi

ABD Donanması emeklisi Kaptan Jerry Hendrix, ABD’nin uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve bu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T02:20+0300

2021-11-22T02:20+0300

2021-11-22T02:20+0300

savunma

abd

rusya

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ABD’li askeri uzman Hendrix, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalede ABD’nin uçak gemilerinin güvenlik zaafı olduğunu ve söz konusu açığın onları Rus ve Çin füzelerine karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.Amerikan savaş gemilerinin modern yeteneklerinin kıyıdaki hedeflere saldırma imkanı sağlamadığına dikkat çeken Hendrix, ABD’nin Çin ve Rusya ile rekabet edebilmesi için saldırı menzilini artırması gerektiğini ifade etti.“Şimdi hem Çin hem de Rusya, uçak gemi gruplarını hedef bölgelere yaklaşma olasılığını önemli ölçüde zorlaştıran ve belki de tamamen dışlayan etkili savaş araçları elde etti” diyen Hendrix, gemi gruplarının kıyıya 1.800 kilometreden daha kısa mesafeye yaklaşamadığını ve bu, kıyıları gemilerde kullanılan F/A-18 avcı ve bombardıman uçakları için erişilemez hale getirdiğini vurguladı.ABD’li uzman, yakın gelecekte uçak gemilerinin güvertelerinde insanlı veya insansız uzun menzilli uçakların görülmemesi halinde saldırı gruplarının Rusya ve Çin'i engelleme sürecini önemli ölçüde etkileyemeyeceğinin altını çizdi.Daha önce ABD savunmasının ve ulusal güvenliğinin geleceğiyle ilgili analizlere yer verilen internet sitesi Defense One, Rus ordusunun onlarca yıldır en iyi formunda olduğunu, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik koordinasyonun derinleşmesinin ise Washington'un avantajını baltaladığını ifade etmişti.

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