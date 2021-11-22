https://tr.sputniknews.com/20211122/zafer-partisi-lideri-ozdag-aysegulun-katili-9-milyon-siginmaciyi-ulkemize-dolduran-iktidardir-1051034411.html

Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır

Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında "Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan... 22.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-22T15:46+0300

2021-11-22T15:46+0300

2021-11-22T15:46+0300

türkiye

ümit özdağ

kadın cinayeti

sığınmacı

cinsel istismar

zafer partisi

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.Mesajına "Çok üzgünüm" ifadesiyle başlayan Özdağ, "Gebze’de Afgan uyruklu bir erkeğin cinsel saldırısına direnince başına taşla vurularak yaralanan 16 yaşındaki Ayşegül kızımız 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211122/kocaelide-cinsel-saldiriya-ugrayip-basi-tasla-ezilmisti-aysegul-aydin-yasam-mucadelesini-kaybetti-1051017388.html

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ümit özdağ, kadın cinayeti, sığınmacı, cinsel istismar, zafer partisi