https://tr.sputniknews.com/20211122/zafer-partisi-lideri-ozdag-aysegulun-katili-9-milyon-siginmaciyi-ulkemize-dolduran-iktidardir-1051034411.html
Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır
Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında "Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan... 22.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-22T15:46+0300
2021-11-22T15:46+0300
2021-11-22T15:46+0300
türkiye
ümit özdağ
kadın cinayeti
sığınmacı
cinsel istismar
zafer partisi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.Mesajına "Çok üzgünüm" ifadesiyle başlayan Özdağ, "Gebze’de Afgan uyruklu bir erkeğin cinsel saldırısına direnince başına taşla vurularak yaralanan 16 yaşındaki Ayşegül kızımız 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211122/kocaelide-cinsel-saldiriya-ugrayip-basi-tasla-ezilmisti-aysegul-aydin-yasam-mucadelesini-kaybetti-1051017388.html
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ümit özdağ, kadın cinayeti, sığınmacı, cinsel istismar, zafer partisi
Zafer Partisi lideri Özdağ: Ayşegül'ün katili, 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında "Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kocaeli'de Afgan uyruklu A.M. tarafından öldürülen Ayşegül Aydın hakkında, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.
Mesajına "Çok üzgünüm" ifadesiyle başlayan Özdağ, "Gebze’de Afgan uyruklu bir erkeğin cinsel saldırısına direnince başına taşla vurularak yaralanan 16 yaşındaki Ayşegül kızımız 4 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayşegül’ün katili, kim olduğu belli olmayan 9 milyon sığınmacıyı ülkemize dolduran iktidardır" dedi.