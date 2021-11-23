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https://tr.sputniknews.com/20211123/-malcolm-xin-kizi-hayatini-kaybetti-1051056952.html
Malcolm X'in kızı hayatını kaybetti
Malcolm X'in kızı hayatını kaybetti
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, hayatını kaybetti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T07:33+0300
2021-11-23T07:33+0300
2021-11-23T07:35+0300
malcolm x
dünya
ilyasa şahbaz
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ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu. 56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu. ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün şüpheli görünmediğini bildirdi. Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi. Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü. Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211119/malcolm-x-suikastina-iliskin-davada-2-sanik-hakkindaki-suclamalar-dusuruldu-1050946894.html
https://tr.sputniknews.com/20180925/malcolm-x-yanlis-bir-sey-gordugumuzde-1035359884.html
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malcolm x, ilyasa şahbaz
Malcolm X'in kızı hayatını kaybetti 07:33 23.11.2021 (güncellendi: 07:35 23.11.2021)
ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, hayatını kaybetti.
ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah
Şahbaz, New York'daki evinde ölü bulundu.
56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.
ABC gazetesine
konuşan
bir polis yetkilisi, ölümün şüpheli görünmediğini bildirdi.
Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi.
Kısa süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.
Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.