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10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını öldürdü
10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını öldürdü
Diyarbakır'da 10 yıl önce kendisini silahla yaralayıp, görme yetisini kısmen kaybetmesine neden olan amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet K... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T13:36+0300
2021-11-23T13:36+0300
türkiye
diyarbakır
silahlı saldırı
tutuklama
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Yeğeni Mehmet K.’yi 10 yıl önce silahla yaralayıp, görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine neden olan Ali K., kornavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı.Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Bıçak ve kıyafetler bulunduAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi. Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.’nin, ağabeyi Sami K.’ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek, işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K., gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.’nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.İtiraf ettiCinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde, 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.’nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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diyarbakır, silahlı saldırı, tutuklama

10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını öldürdü

13:36 23.11.2021
© DHA10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını öldürdü
10 yıl önce kör olmasına neden olan amcasını öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© DHA
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Diyarbakır'da 10 yıl önce kendisini silahla yaralayıp, görme yetisini kısmen kaybetmesine neden olan amcasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Mehmet K. tutuklandı.
Yeğeni Mehmet K.’yi 10 yıl önce silahla yaralayıp, görme yetisini büyük ölçüde kaybetmesine neden olan Ali K., kornavirüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktı.
Amcasının sokakta yürüdüğünü gören Mehmet K., Ali K.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali K., sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bıçak ve kıyafetler bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Mehmet K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kamera kayıtlarını inceledi, çevredekilerin ifadesine başvurdu. Kısa sürede cinayet şüphelisinin Mehmet K. olduğu tespit edildi.
Ekipler, olaydan 1,5 saat sonra Mehmet K.’nin, ağabeyi Sami K.’ye ait otomobille bölgeden ayrıldığını belirledi. Olay sonrası çalıştığı kuruma giderek, işbaşı yaptığı ve kıyafetlerini değiştirdiği saptanan Mehmet K., gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçağın yanı sıra Mehmet K.’nin giydiği kıyafetler ıslak bulundu.

İtiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan Mehmet K., emniyetteki ifadesinde, 10 yıl önce amcası Ali K. tarafından silahla yaralandığını söyledi. Ali K.’nin ise 10 yıl önce karıştığı olay sonrası ‘kasten yaralama’ suçundan 24 yıl ceza aldığı, haziran ayında izinli olarak cezaevinden çıktığı tespit edildi. Suçunu itiraf eden Mehmet K., ağabeyi Sami K.’nin aracını olay sonrası aldığını ve bölgeden ayrıldığını aktardı. Ekipler, bunun üzerine çalışmalarını genişleterek ağabey Sami K.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet K. ve ağabeyi Sami K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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