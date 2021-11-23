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https://tr.sputniknews.com/20211123/136-unlunun-tasinmaz-mulklerini-sorgulayan-2-tapu-mudurlugu-personeli-hakkinda-hapis-istemi-1051058095.html
136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayan 2 Tapu Müdürlüğü personeli hakkında hapis istemi
136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayan 2 Tapu Müdürlüğü personeli hakkında hapis istemi
Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri, emlakçı ve iş takipçileriyle... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T09:30+0300
2021-11-23T09:30+0300
türkiye
mülk
serdar ortaç
tapu
nagehan alçı
hülya avşar
taşınmaz
irem sak
simge sağın
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşmada, İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, emlakçı ve iş takipçileri tarafından kendilerine verilen 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerinin yanı sıra nüfus kayıtlarını sorguladığı belirlendi. Savcılık, Rıza K. ve Yusuf D. isimli iki şüpheli hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.Hakkında araştırma yapılan 136 ünlü arasında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Engin Altan Düzyatan, Şeyma Subaşı ve Sinem Kobal da bulunuyor. Olaya adı karışan iki şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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mülk, serdar ortaç, tapu, nagehan alçı, hülya avşar, taşınmaz, irem sak, simge sağın

136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayan 2 Tapu Müdürlüğü personeli hakkında hapis istemi

09:30 23.11.2021
© AAKlavye, çalışma, evden çalışma
Klavye, çalışma, evden çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA
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Fatih Tapu Müdürlüğü’nde görevli iki personelin 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerini sorgulayarak elde ettikleri bilgileri, emlakçı ve iş takipçileriyle paylaştıkları ortaya çıktı. İki personelin 6 yıla kadar hapsi isteniyor
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, gelen bir ihbar üzerine başlatılan soruşmada, İstanbul Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin, emlakçı ve iş takipçileri tarafından kendilerine verilen 136 ünlü ismin taşınmaz mülklerinin yanı sıra nüfus kayıtlarını sorguladığı belirlendi.
Savcılık, Rıza K. ve Yusuf D. isimli iki şüpheli hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.
Hakkında araştırma yapılan 136 ünlü arasında İrem Sak, Simge Sağın, Bensu Soral, Burcu Biricik, Mazhar Alanson, Serdar Ortaç, Nagehan Alçı, Bade İşcil, Yasmin Erbil, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Hülya Avşar, Yıldız Tilbe, Engin Altan Düzyatan, Şeyma Subaşı ve Sinem Kobal da bulunuyor.
Olaya adı karışan iki şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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