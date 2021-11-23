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83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı
83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı
İsrail'in Nehariya kentinde aracıyla mobilya mağazasına dalan 83 yaşındaki sürücü bir mobilya mağazasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
israil
trafik kazası
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İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı. Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/tem-otoyolunda-9-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-1050608213.html
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israil, trafik kazası

83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

17:03 23.11.2021 (güncellendi: 17:04 23.11.2021)
© İHAtrafik kazası
trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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İsrail'in Nehariya kentinde aracıyla mobilya mağazasına dalan 83 yaşındaki sürücü bir mobilya mağazasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı. Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
TEM Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme trafik kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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TEM Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme trafik kazası
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