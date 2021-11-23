https://tr.sputniknews.com/20211123/83-yasindaki-surucu-araciyla-magazaya-daldi-2-yarali-1051073329.html

83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

83 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı

İsrail'in Nehariya kentinde aracıyla mobilya mağazasına dalan 83 yaşındaki sürücü bir mobilya mağazasına dalarak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T17:03+0300

2021-11-23T17:03+0300

2021-11-23T17:04+0300

yaşam

israil

trafik kazası

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İsrail’in Akdeniz kıyısında yer alan Nehariya kentinde 83 yaşındaki sürücünün aracıyla mobilya mağazasına dalması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralıların 82 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir kadın olduğu aktarıldı. Yaralılar Celile Tıp Merkezi'ne sevk edilirken, sürücünün ise kazanın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kaza anı mağazada bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20211109/tem-otoyolunda-9-aracli-zincirleme-trafik-kazasi-1050608213.html

israil

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israil, trafik kazası