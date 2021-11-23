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AB, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyahat kurallarını gözden geçirecek
AB, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyahat kurallarını gözden geçirecek
Avrupa Birliği (AB), son dönemde ciddi oranda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T01:39+0300
2021-11-23T01:39+0300
dünya
avrupa birliği
kısıtlama
koronavirüs
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Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, AB'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve üye ülkelerin farklı düzeylerde sıkılaştırdığı tedbirlerin koordinasyonu ele alındı.AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, oturumda yaptığı konuşmada "Bu konuda bölünmeyi önlememiz gerekiyor." dedi.Kyriakides, "Dijital Kovid Sertifikası" uygulamasının tüm üye ülkeleri birleştiren bir unsur olduğuna dikkati çekerek, Komisyonun bu hafta içinde AB'deki mevcut seyahat kurallarında salgının yeni durumuna uygun şekilde düzenlemelere gideceğini söyledi.AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı Dijital Kovid Sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanımıştı.Sertifika AB'de onayl,; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson &amp; Johnson aşılarını içerirken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.Öte yandan AB ülkeleri son dönemde ciddi oranda artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamalarını sıkılaştırıyor.AB Komisyonunun 24 Kasım'da üye ülkelerin AB nezdindeki temsilcilerine, AB ile üçüncü ülkeler arasında zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili önerilerini sunması bekleniyor. Seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı ancak bazı ülkelerdeki kapanma kararları ve salgının seyrinin seyahatleri etkileyeceği öngörülüyor.
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avrupa birliği, kısıtlama, koronavirüs

AB, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle seyahat kurallarını gözden geçirecek

01:39 23.11.2021
© REUTERS / BORUT ZIVULOVICİtalya- Koronavirüs
İtalya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / BORUT ZIVULOVIC
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Avrupa Birliği (AB), son dönemde ciddi oranda artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle üye ülkelerin aldığı farklı tedbirleri uyumlandırmaya ve seyahatlerle ilgili kuralları revize etmeye hazırlanıyor.
Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda, AB'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve üye ülkelerin farklı düzeylerde sıkılaştırdığı tedbirlerin koordinasyonu ele alındı.
AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, oturumda yaptığı konuşmada "Bu konuda bölünmeyi önlememiz gerekiyor." dedi.
Kyriakides, "Dijital Kovid Sertifikası" uygulamasının tüm üye ülkeleri birleştiren bir unsur olduğuna dikkati çekerek, Komisyonun bu hafta içinde AB'deki mevcut seyahat kurallarında salgının yeni durumuna uygun şekilde düzenlemelere gideceğini söyledi.
AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı Dijital Kovid Sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti. AB, Türkiye'nin aşı sertifikasını 19 Ağustos'ta tanımıştı.
Sertifika AB'de onayl,; BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarını içerirken, son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde genellikle ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.
Öte yandan AB ülkeleri son dönemde ciddi oranda artan vaka sayıları nedeniyle kısıtlamalarını sıkılaştırıyor.
AB Komisyonunun 24 Kasım'da üye ülkelerin AB nezdindeki temsilcilerine, AB ile üçüncü ülkeler arasında zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili önerilerini sunması bekleniyor. Seyahatlere yasak getirilmesinin öneriler arasında yer almayacağı ancak bazı ülkelerdeki kapanma kararları ve salgının seyrinin seyahatleri etkileyeceği öngörülüyor.
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