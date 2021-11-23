https://tr.sputniknews.com/20211123/abd-bulgaristanin-kirim-ile-ilgili-sozlerine-aciklik-getirmesini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051083433.html
ABD: Bulgaristan'ın Kırım ile ilgili sözlerine açıklık getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD: Bulgaristan'ın Kırım ile ilgili sözlerine açıklık getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in Kırım’ı 'Rus toprağı' olarak nitelendirdiği açıklamasına ilişkin düzeltmeyi... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T22:44+0300
2021-11-23T22:44+0300
2021-11-23T22:44+0300
dünya
abd
ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Price, “Cumhurbaşkanı Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bulgar lider, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça belirtti” dedi.Price, ABD'nin Kırım’ı asla Rus toprağı olarak tanımayacağını da sözlerine ekledi.18 Kasım’daki seçim öncesi televizyon tartışmasında Cumhurbaşkanı Radev, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu savunmuş, ülkenin dış politikasının pragmatizme ihtiyacı olduğuna ve Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekmişti.Daha sonra, devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Kırım’ın hukuki açıdan Ukrayna'ya ait olduğu ve ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilmiş, ülke yetkililerinin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca dile getirdiklerine vurgu yapılmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.Price, “Cumhurbaşkanı Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bulgar lider, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça belirtti” dedi.Price, ABD'nin Kırım’ı asla Rus toprağı olarak tanımayacağını da sözlerine ekledi.18 Kasım’daki seçim öncesi televizyon tartışmasında Cumhurbaşkanı Radev, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu savunmuş, ülkenin dış politikasının pragmatizme ihtiyacı olduğuna ve Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekmişti.Daha sonra, devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Kırım’ın hukuki açıdan Ukrayna'ya ait olduğu ve ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilmiş, ülke yetkililerinin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca dile getirdiklerine vurgu yapılmıştı.
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abd, ned price
ABD: Bulgaristan'ın Kırım ile ilgili sözlerine açıklık getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in Kırım’ı 'Rus toprağı' olarak nitelendirdiği açıklamasına ilişkin düzeltmeyi memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Price, “Cumhurbaşkanı Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bulgar lider, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça belirtti” dedi.
Price, ABD'nin Kırım’ı asla Rus toprağı olarak tanımayacağını da sözlerine ekledi.
18 Kasım’daki seçim öncesi televizyon tartışmasında Cumhurbaşkanı Radev, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu savunmuş, ülkenin dış politikasının pragmatizme ihtiyacı olduğuna ve Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekmişti.
Daha sonra, devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Kırım’ın hukuki açıdan Ukrayna'ya ait olduğu ve ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilmiş, ülke yetkililerinin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca dile getirdiklerine vurgu yapılmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Price, “Cumhurbaşkanı Radev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit ettiği açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bulgar lider, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu açıkça belirtti” dedi.
Price, ABD'nin Kırım’ı asla Rus toprağı olarak tanımayacağını da sözlerine ekledi.
18 Kasım’daki seçim öncesi televizyon tartışmasında Cumhurbaşkanı Radev, Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu savunmuş, ülkenin dış politikasının pragmatizme ihtiyacı olduğuna ve Kırım nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların hiçbir etkisinin olmadığına dikkat çekmişti.
Daha sonra, devlet başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Kırım’ın hukuki açıdan Ukrayna'ya ait olduğu ve ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilmiş, ülke yetkililerinin Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini defalarca dile getirdiklerine vurgu yapılmıştı.