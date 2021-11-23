https://tr.sputniknews.com/20211123/abd-disisleri-kuzey-akim-2yle-baglantili-kuruluslara-yaptirim-uygulamayi-surdurecegiz-1051083846.html
ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T23:04+0300
2021-11-23T23:04+0300
2021-11-23T23:04+0300
dünya
abd
rusya
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
ned price
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706583_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_05356671b9711b975c6ba663f2da37fc.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesini hedef alan yeni yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, "Taahhüdümüz doğrultusunda potansiyel olarak yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunan kuruluşları incelemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası'nı (PEESA) uygulama taahhüdü verdiklerini anımsatan Price, Kuzey Akım-2 projesine karşı olduklarını göstermeye devam edeceklerini belirtti.Sözcü, 'Ukrayna'nın enerji güvenliğine olan bağlılıklarını' sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/lavrov-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlar-batinin-eylemlerinin-bariz-bir-ornegi-1051074968.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044706583_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_46732528452fd24d4576e1e0ad171746.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, ned price, yaptırım
ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
, Washington'un Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesini hedef alan yeni yaptırımlarına
ilişkin değerlendirmede bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, "Taahhüdümüz doğrultusunda potansiyel olarak yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunan kuruluşları incelemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası'nı (PEESA) uygulama taahhüdü verdiklerini anımsatan Price, Kuzey Akım-2 projesine karşı olduklarını göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Sözcü, 'Ukrayna'nın enerji güvenliğine olan bağlılıklarını' sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.
Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.