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ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz
ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T23:04+0300
2021-11-23T23:04+0300
dünya
abd
rusya
doğalgaz boru hattı
kuzey akım-2
ned price
yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesini hedef alan yeni yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.Price, düzenlediği basın toplantısında, "Taahhüdümüz doğrultusunda potansiyel olarak yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunan kuruluşları incelemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası'nı (PEESA) uygulama taahhüdü verdiklerini anımsatan Price, Kuzey Akım-2 projesine karşı olduklarını göstermeye devam edeceklerini belirtti.Sözcü, 'Ukrayna'nın enerji güvenliğine olan bağlılıklarını' sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211123/lavrov-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlar-batinin-eylemlerinin-bariz-bir-ornegi-1051074968.html
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abd, rusya, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, ned price, yaptırım

ABD Dışişleri: Kuzey Akım-2'yle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceğiz

23:04 23.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Fotoğraf bankasına girKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
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ABD Dışişleri Sözcüsü Price, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesiyle bağlantılı kuruluşlara yaptırım uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington'un Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 boru hattı projesini hedef alan yeni yaptırımlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Price, düzenlediği basın toplantısında, "Taahhüdümüz doğrultusunda potansiyel olarak yaptırıma tabi faaliyetlerde bulunan kuruluşları incelemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın Enerji Güvenliğini Koruma Yasası'nı (PEESA) uygulama taahhüdü verdiklerini anımsatan Price, Kuzey Akım-2 projesine karşı olduklarını göstermeye devam edeceklerini belirtti.
Sözcü, 'Ukrayna'nın enerji güvenliğine olan bağlılıklarını' sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2'ye dahil olan bir kuruluş ve iki gemiye yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.
Rusya kıyılarından başlayacak Kuzey Akım-2 Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya kadar iki koldan yılda 55 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacak.
Projenin inşaatı 10 Eylül’de tamamlandı. Ekim ortasında Nord Stream 2 AG şirketi boru hattının ilk kolunu gazla doldurduğunu bildirmişti.
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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