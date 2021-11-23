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ABD medyası: Rusya, Karadeniz’i NATO’ya karşı güvenli biçimde koruyor
ABD medyası: Rusya, Karadeniz’i NATO’ya karşı güvenli biçimde koruyor
Karadeniz’de Rusya ile NATO arasındaki güç dengesini değerlendiren Business Inside, Kafkasya’yı Avrupa kıtasına bağlayan bu stratejik önemdeki bölgeye dikkat... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T17:41+0300
2021-11-23T17:41+0300
savunma
rusya
nato
karadeniz
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Constantine Atlamazoglou imzalı yazıda, Rusya’nın Karadeniz sayesinde donmayan limanlara, dolayısıyla Akdeniz ve ötesindeki sulara erişime sahip olduğu kaydedilirken, “Karadeniz, Rusya’nın savunma ve güvenlik mimarisinde ön plana çıkıyor, zira burada sağlanan üstünlük, sadece Rusya’nın güvenliğini değil, etkisini kıyılarından çok uzaklara yayma fırsatını veriyor. Bu ayrıca Moskova’nın NATO’ya meydan okumasına da izin veriyor” ifadesine yer verildi.NATO donanmasının bölgedeki varlığını artırdığını, ama coğrafi kısıtlamaların ve uluslararası hukukun, Rusya’ya karşı mücadelede engeller oluşturduğunu belirten Atlamazoglou, diğer Karadeniz ülkelerinin sahip olduğu deniz gücünün Rusya karşısında yetersiz olduğunu kaydetti.Romanya’nın elinde 3 firkateyn, 7 korvet, eski bir denizaltı ve yardımcı botların olduğu anımsatılırken Bulgaristan filosunun 4 firkateyn, 3 korvet ve mayın tarama gemisinden oluştuğu, Ukrayna’nın henüz filosunu canlandırmaya çalıştığı, Gürcistan’ın ise sadece kıyı güvenliğe sahip olduğu belirtildi.Atlamazoglou, “Türkiye oldukça büyük ve yetenekli donanmaya sahip, ama Rusya ile sıcak ilişkileri ve NATO’ya yabancılaşması, ittifaka bağlılığı konusunda şüpheler uyandırdı” diye yazdı.Karadeniz’in ‘Rus Gölü’ne dönüştüğünü yazan ABD’li gazeteci, Rusya’nın 2008 ve 2011-2020 dönemlerinde gerçekleştirdiği reformlar sayesinde donanmasının hafif ve hareketli hale geldiğini kaydetti. Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun elinde 3 füze firkateyninin, koruma gemilerinin, füze kruvazörünün ve 6 adet yeni denizaltının bulunduğuna, bunlara ek çok sayıda yardımcı botunun donanmanın imkanlarını güçlendirdiğine dikkat çekildi.Rusya’nın Karadeniz’de geçit vermeme/bölge tutma sistemine sahip olduğuna işaret eden Atlamazoglou, bunların kıyıdaki gemisavar füzelerin, stratejik füze sistemlerinin, radarların ve hava savunma sistemlerinin olduğunu yazdı. Filonun ayrıca Kırım’a yerleştirilen 22. Kolordu ve iki hava tümeniyle güçlendirildiğini kaydeden gazeteci, bu gücün Rus gemileri korumaya ve düşman ordularını durdurmaya yardımcı olacağını belirtti.
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rusya, nato, karadeniz

ABD medyası: Rusya, Karadeniz’i NATO’ya karşı güvenli biçimde koruyor

17:41 23.11.2021
© SputnikRusya, Moskva kruvazörüyle Karadeniz’de Vulkan füzesini denedi
Rusya, Moskva kruvazörüyle Karadeniz’de Vulkan füzesini denedi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© Sputnik
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Karadeniz’de Rusya ile NATO arasındaki güç dengesini değerlendiren Business Inside, Kafkasya’yı Avrupa kıtasına bağlayan bu stratejik önemdeki bölgeye dikkat çekti.
Constantine Atlamazoglou imzalı yazıda, Rusya’nın Karadeniz sayesinde donmayan limanlara, dolayısıyla Akdeniz ve ötesindeki sulara erişime sahip olduğu kaydedilirken, “Karadeniz, Rusya’nın savunma ve güvenlik mimarisinde ön plana çıkıyor, zira burada sağlanan üstünlük, sadece Rusya’nın güvenliğini değil, etkisini kıyılarından çok uzaklara yayma fırsatını veriyor. Bu ayrıca Moskova’nın NATO’ya meydan okumasına da izin veriyor” ifadesine yer verildi.
NATO donanmasının bölgedeki varlığını artırdığını, ama coğrafi kısıtlamaların ve uluslararası hukukun, Rusya’ya karşı mücadelede engeller oluşturduğunu belirten Atlamazoglou, diğer Karadeniz ülkelerinin sahip olduğu deniz gücünün Rusya karşısında yetersiz olduğunu kaydetti.
Romanya’nın elinde 3 firkateyn, 7 korvet, eski bir denizaltı ve yardımcı botların olduğu anımsatılırken Bulgaristan filosunun 4 firkateyn, 3 korvet ve mayın tarama gemisinden oluştuğu, Ukrayna’nın henüz filosunu canlandırmaya çalıştığı, Gürcistan’ın ise sadece kıyı güvenliğe sahip olduğu belirtildi.
Atlamazoglou, Türkiye oldukça büyük ve yetenekli donanmaya sahip, ama Rusya ile sıcak ilişkileri ve NATO’ya yabancılaşması, ittifaka bağlılığı konusunda şüpheler uyandırdı” diye yazdı.
Karadeniz’in ‘Rus Gölü’ne dönüştüğünü yazan ABD’li gazeteci, Rusya’nın 2008 ve 2011-2020 dönemlerinde gerçekleştirdiği reformlar sayesinde donanmasının hafif ve hareketli hale geldiğini kaydetti. Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun elinde 3 füze firkateyninin, koruma gemilerinin, füze kruvazörünün ve 6 adet yeni denizaltının bulunduğuna, bunlara ek çok sayıda yardımcı botunun donanmanın imkanlarını güçlendirdiğine dikkat çekildi.
Rusya’nın Karadeniz’de geçit vermeme/bölge tutma sistemine sahip olduğuna işaret eden Atlamazoglou, bunların kıyıdaki gemisavar füzelerin, stratejik füze sistemlerinin, radarların ve hava savunma sistemlerinin olduğunu yazdı. Filonun ayrıca Kırım’a yerleştirilen 22. Kolordu ve iki hava tümeniyle güçlendirildiğini kaydeden gazeteci, bu gücün Rus gemileri korumaya ve düşman ordularını durdurmaya yardımcı olacağını belirtti.
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