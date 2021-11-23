https://tr.sputniknews.com/20211123/abdde-araciyla-kalabaligin-arasina-dalan-saldirgan-5-kez-kasten-adam-oldurmekle-suclanacak-1051056136.html

ABD'de aracını kalabalığın üzerine süren Darrell Brooks birinci derece cinayetten yargılanacak

ABD'de aracını kalabalığın üzerine süren Darrell Brooks birinci derece cinayetten yargılanacak

ABD'nin Wisconsin eyaletinde aracıyla Noel geçidi sırasında kalabalığın arasına dalan saldırganın adının Darrell Brooks olduğu ve 5 kez kasten adam öldürmeden... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T06:15+0300

2021-11-23T06:15+0300

2021-11-23T06:31+0300

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde aracını kalabalığın üzerine sürerek 5 kişinin ölümüne, 40'tan fazla kişinin yaralanmasına neden olan Darrell Brooks birinci derece cinayetten yargılanacak.Waukesha kentinde 21 Kasım Pazar günü kırmızı SUV aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine süren Brooks'a 5 ayrı suçlama yöneltildi.Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, düzenlediği basın toplantısında 39 yaşındaki Brooks'un tek başına hareket ettiğini, olayın terör bağlantısı bulunmadığını söyledi. Thompson, Darrell Brooks'un 5 ayrı suçtan birinci derece cinayetle yargılanacağını bildirdi.Brooks hakkında daha fazla suçlamanın mümkün olduğunu ifade eden Thompson, “Olaydan önce şüphelinin bir aile içi kargaşaya karıştığı ve şüphelinin bizim o aile içi kargaşaya varmadan hemen önce olay yerinden ayrıldığı bilgisine sahibiz” dedi.Thompson, saldırganı durdurmak için ateş eden memurun idari izne çıkarıldığını belirterek, söz konusu saldırının bir terör olayı olduğuna dair "kanıt" olmadığını kaydetti. Brooks’un tek başına hareket ettiğine inandıklarını belirten Thompson, hayatını kaybedenlerin yaşlarının 52 ile 81 arasında değiştiğini ve kurbanlar arasında 4 kadın, 1 de erkek olduğunu açıkladı.Saldırgan daha önce de araçla bir kadına saldırmışABD basınında yer alan haberlerde, Darrell Brooks’un başkalarına ilk kez aracıyla zarar vermediği ifade edilerek, bu ayın başlarında bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı kadının üzerine kasıtlı olarak aracını sürdüğü ve kadının yaralandığı belirtildi. Brooks'un kasım ayı başlarında bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı da ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20211122/abdnin-wisconsin-eyaletinde-bir-arac-kalabaliga-daldi-en-az-20-kisi-yaralandi-1051016826.html

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abd, saldırı, wisconsin