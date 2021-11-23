https://tr.sputniknews.com/20211123/abdde-cocuk-sahibi-olmayi-dusunmeyen-yetiskinlerin-sayisi-artti-1051055498.html

ABD'de çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin sayısı arttı

ABD'de çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin sayısı arttı

ABD’de giderek artan sayıda yetişkinin anne-baba olmak istemediği veya ileride çocuk sahibi olmayacağını öngördüğü açıklandı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T04:54+0300

2021-11-23T04:54+0300

2021-11-23T04:54+0300

yaşam

abd

pew araştırma merkezi

çocuk

araştırma

aile

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Pew Araştırma Merkezi'nin anketi, ülkede çocuğu olmayan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin 3 yıl içinde yüzde 7 oranında arttığını ortaya koydu.Ankete göre, 18-49 yaş arasında, çocuğu olmayan yetişkinlerin yüzde 44'ü ileride çocuk sahibi olma olasılıklarını 'hiç' ya da 'çok az' olarak değerlendirdi.Söz konusu oranın 2018 yılında yapılan ankette yüzde 37 olduğuna dikkat çekildi.Bu kişilerin yüzde 56'sı çocuk istemediklerini açıklarken, yüzde 19'u buna tıbbi, yüzde 17'si finansal, yüzde 5'i ise iklim ve çevre sorunlarını gerekçe gösterdi.2007 yılından beri doğum oranları sürekli düşüş gösteren ABD'de, 2019'da 1000 kadında 58.3 olan doğum oranının 2020 yılında yüzde 4 düştüğü açıklanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/susam-sokagi-karakterlerinin-cocuklara-asi-cagrisi-yapmasina-tepki-minik-kus-bir-komunist--1050575137.html

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abd, pew araştırma merkezi, çocuk, araştırma, aile