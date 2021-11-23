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ABD'de çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin sayısı arttı
ABD'de çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin sayısı arttı
ABD’de giderek artan sayıda yetişkinin anne-baba olmak istemediği veya ileride çocuk sahibi olmayacağını öngördüğü açıklandı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T04:54+0300
2021-11-23T04:54+0300
2021-11-23T04:54+0300
yaşam
abd
pew araştırma merkezi
çocuk
araştırma
aile
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Pew Araştırma Merkezi'nin anketi, ülkede çocuğu olmayan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin 3 yıl içinde yüzde 7 oranında arttığını ortaya koydu.Ankete göre, 18-49 yaş arasında, çocuğu olmayan yetişkinlerin yüzde 44'ü ileride çocuk sahibi olma olasılıklarını 'hiç' ya da 'çok az' olarak değerlendirdi.Söz konusu oranın 2018 yılında yapılan ankette yüzde 37 olduğuna dikkat çekildi.Bu kişilerin yüzde 56'sı çocuk istemediklerini açıklarken, yüzde 19'u buna tıbbi, yüzde 17'si finansal, yüzde 5'i ise iklim ve çevre sorunlarını gerekçe gösterdi.2007 yılından beri doğum oranları sürekli düşüş gösteren ABD'de, 2019'da 1000 kadında 58.3 olan doğum oranının 2020 yılında yüzde 4 düştüğü açıklanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/susam-sokagi-karakterlerinin-cocuklara-asi-cagrisi-yapmasina-tepki-minik-kus-bir-komunist--1050575137.html
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abd, pew araştırma merkezi, çocuk, araştırma, aile
ABD'de çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin sayısı arttı
ABD’de giderek artan sayıda yetişkinin anne-baba olmak istemediği veya ileride çocuk sahibi olmayacağını öngördüğü açıklandı.
Pew Araştırma Merkezi'nin anketi, ülkede çocuğu olmayan ve ileride çocuk sahibi olmayı düşünmeyen yetişkinlerin 3 yıl içinde yüzde 7 oranında arttığını ortaya koydu.
Ankete göre, 18-49 yaş arasında, çocuğu olmayan yetişkinlerin yüzde 44'ü ileride çocuk sahibi olma olasılıklarını 'hiç' ya da 'çok az' olarak değerlendirdi.
Söz konusu oranın 2018 yılında yapılan ankette yüzde 37 olduğuna dikkat çekildi.
Bu kişilerin yüzde 56'sı çocuk istemediklerini açıklarken, yüzde 19'u buna tıbbi, yüzde 17'si finansal, yüzde 5'i ise iklim ve çevre sorunlarını gerekçe gösterdi.
2007 yılından beri doğum oranları sürekli düşüş gösteren ABD'de, 2019'da 1000 kadında 58.3 olan doğum oranının 2020 yılında yüzde 4 düştüğü açıklanmıştı.