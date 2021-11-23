https://tr.sputniknews.com/20211123/abdden-almanya-ve-danimarkaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1051082122.html

ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı

ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vaka artışı nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T22:09+0300

2021-11-23T22:09+0300

2021-11-23T22:09+0300

dünya

abd

almanya

danimarka

koronavirüs

kovid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049858457_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_eca5cb428dff264efc7f1dfed07f5de1.jpg

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.

almanya

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, almanya, danimarka, koronavirüs, kovid-19