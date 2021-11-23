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https://tr.sputniknews.com/20211123/abdden-almanya-ve-danimarkaya-seyahat-etmeyin-uyarisi-1051082122.html
ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vaka artışı nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T22:09+0300
2021-11-23T22:09+0300
2021-11-23T22:09+0300
dünya
abd
almanya
danimarka
koronavirüs
kovid-19
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "Seviye 4: Seyahat Etmeyin" olarak işaretledi.Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.
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abd, almanya, danimarka, koronavirüs, kovid-19
ABD’den 'Almanya ve Danimarka'ya seyahat etmeyin' uyarısı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanlığı, Kovid-19 vaka artışı nedeniyle Almanya ve Danimarka'ya seyahat uyarısında bulundu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmekten kaçının" uyarısında bulundu. Gerekli seyahatlerde ise aşıların tam olmasını tavsiye etti.
CDC, Almanya ve Danimarka'nın kategorisini "Seviye 4: Kovid-19 Riski Çok Yüksek" olarak belirlerken, Dışişleri Bakanlığı da bu ülkeleri "
olarak işaretledi. Seviye 4: Seyahat Etmeyin"
Şu anda ABD'nin seyahat uyarısı listesinde 75 ülke yer alıyor.
CDC, son 28 günde 100 bin kişi başına 500'den fazla Kovid-19 vakası görülen ülkeyi seyahat uyarısı listesine ekliyor.