Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211123/afrikali-bir-cocuk-fransiz-ihasini-sapanla-vurdu-1051072489.html
Afrikalı bir çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurdu
Afrikalı bir çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurdu
Burkina Faso'da bir çocuk, Fransız ordusuna ait İHA’yı sapanla vurarak düşürdü. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:40+0300
2021-11-23T17:09+0300
fransa
iha
burkina faso
sapan
çocuk
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102483/46/1024834671_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_832116d44a45d32b15e70aa3c33b1100.jpg
Actuburkina.net haber portalının aktardığına göre, 20 Kasım'da, Burkina Faso vatandaşlarının Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu kapattıkları Kai kentinde meydana geldi.Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığınarak, yabancı askerlerin topraklarındaki varlığından rahatsız olan insanları gözetlemeye başladı.Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA’yı sapanıyla vurarak düşürdü.Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edilirken, küçük ‘snayper’ bir anda Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiye-togo-burkina-faso-ve-liberya-liderleri-ortak-bildiri-yayinladi-1049984370.html
fransa
burkina faso
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102483/46/1024834671_0:10:1000:760_1920x0_80_0_0_bb503fb50b442167497df828db0e08d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, iha, burkina faso, sapan, çocuk

Afrikalı bir çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurdu

16:40 23.11.2021 (güncellendi: 17:09 23.11.2021)
© AA / Zekeriya GüneşBurkina Faso
Burkina Faso - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AA / Zekeriya Güneş
Abone ol
Burkina Faso'da bir çocuk, Fransız ordusuna ait İHA’yı sapanla vurarak düşürdü.
Actuburkina.net haber portalının aktardığına göre, 20 Kasım'da, Burkina Faso vatandaşlarının Fildişi Sahili'nden Nijer'e gitmek üzere ülkelerinden geçen bir Fransız askeri lojistik konvoyunun yolunu kapattıkları Kai kentinde meydana geldi.
Fransız ordusunun teröristleri desteklediğinden şüphelenen binlerce Kai sakini, askeri lojistik konvoyunun geçiş yolunda canlı kalkan oluşturdu.
Geçişlerine izin verilmeyen Fransız askerler, duvarlarla çevrili bir otoparka sığınarak, yabancı askerlerin topraklarındaki varlığından rahatsız olan insanları gözetlemeye başladı.
Bu sırada bir çocuk, protestocuların üzerinden uçarak tepkilerine neden olan Fransız ordusuna ait bir İHA’yı sapanıyla vurarak düşürdü.
Düşen İHA, öfkeli kalabalık tarafından paramparça edilirken, küçük ‘snayper’ bir anda Burkina Faso'nun ulusal kahramanı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'daki görüşmelerinin ardından dört liderin imzasıyla bildiri yayımlandı. Bildiride IŞİD ve FETÖ dahil terörle mücadelede iş birliği vurgusu yapıldı, uluslararası topluma salgınla mücadelede vaatlerine uyma çağrısında bulunuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
DÜNYA
Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
19 Ekim, 22:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:16Belarus: Polonya göçmenlere karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı
17:11Çin’de kripto para saadet zinciri ortaya çıkartıldı
17:09Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü
17:0383 yaşındaki sürücü aracıyla mağazaya daldı: 2 yaralı
16:59'Maradona, çalınmasın diye kalbi olmadan gömüldü' iddiası
16:50Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler
16:47Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldı
16:40Afrikalı bir çocuk Fransız İHA’sını sapanla vurdu
16:30Rusya, Google ve Apple dahil 13 yabancı bilişim şirketine yıl sonuna kadar süre verdi
16:29Rusya: Avrupa, Minsk’e tavsiyeler vermek yerine, göçmen sorunun çözümü için harekete geçmeli
16:25Danimarka'da sosyal deneye maruz bırakılan 6 çocuk, hükümetten tazminat talep etti
16:23Putin, Aliyev ve Paşinyan Soçi'de görüşecek
16:11Beşiktaş Başkanı Çebi'den kur artışı yorumu: Sporu mali açıdan yönetebilmek daha zor hale gelmiştir
16:08Selin Ciğerci hakim karşısına çıktı: Amacım sadece rezil etmekti
16:03Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?
15:58Birden çok bankada uygulamaya erişim sorunu yaşanıyor
15:56Gübre ve zirai ilaç satışları geçici olarak durdu
15:44Sözünü tuttu: Mourinho'dan gol atan oyuncusuna hediye spor ayakkabı
15:41Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Bilinci açık, yemek yemeye ve konuşmaya başladı
15:37Hazine iki tahvilde 4.5 milyar TL borçlandı