https://tr.sputniknews.com/20211123/ahmet-hakan-adamin-bir-usulsuzlugu-hirsizligi-var-mi-sen-ondan-haber-ver-birak-taktigi-atkiyi-1051058831.html
Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı
Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısı ile alakalı "Adamın bir usulsüzlüğü, bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T09:51+0300
2021-11-23T09:51+0300
2021-11-23T09:51+0300
politika
ak parti
mkyk
ekonomi
louis vuitton
mücahit birinci
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısıyla ilgili olarak, "Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı" değerlendirmesi yaptı.Hakan, yazısının "Pahalı atkı takmanın siyasette yeri var mı?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birinci-enflasyon-biraz-da-psikolojik-bir-hadise-1051057987.html
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ak parti, mkyk, ekonomi, louis vuitton, mücahit birinci
Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısı ile alakalı "Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısıyla ilgili olarak, "Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı"
değerlendirmesi yaptı.
Hakan, yazısının "Pahalı atkı takmanın siyasette yeri var mı?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Ekranlardaki tartışma programlarına sık sık çıkan AK Partili Mücahit Birinci’nin bir fotoğrafını döndürüyorlar sosyal medyada. Fotoğrafta Mücahit Birinci’nin taktığı epey pahalıca bir atkı dikkat çekiyor. Atkının markasını ve fiyatını öne çıkararak 'Ne iş?' diye soruyorlar. Hiç sevmem bu tür bir siyaseti. Ta 2010’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun giydiği pahalı marka gömlek de dillere dolandırılmıştı. O zaman da hiç hazzetmemiştim olaydan. Benim konuya yaklaşımım çok net: Alnının teriyle kazandığı parayla mı almış? O zaman mesele yok. Giydiğine, yediğine, gezdiğine hiç karışmam. Yani demem o ki... Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı."