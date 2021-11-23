https://tr.sputniknews.com/20211123/ahmet-hakan-adamin-bir-usulsuzlugu-hirsizligi-var-mi-sen-ondan-haber-ver-birak-taktigi-atkiyi-1051058831.html

Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı

Ahmet Hakan: Adamın bir usulsüzlüğü, hırsızlığı var mı, sen ondan haber ver, bırak taktığı atkıyı

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısı ile alakalı "Adamın bir usulsüzlüğü, bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T09:51+0300

2021-11-23T09:51+0300

2021-11-23T09:51+0300

politika

ak parti

mkyk

ekonomi

louis vuitton

mücahit birinci

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan atkısıyla ilgili olarak, "Adamın bir usulsüzlüğü, bir hırsızlığı, bir yolsuzluğu var mı, sen ondan haber ver bana, bırak giydiği gömleği, taktığı atkıyı" değerlendirmesi yaptı.Hakan, yazısının "Pahalı atkı takmanın siyasette yeri var mı?" başlıklı bölümünde şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birinci-enflasyon-biraz-da-psikolojik-bir-hadise-1051057987.html

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ak parti, mkyk, ekonomi, louis vuitton, mücahit birinci