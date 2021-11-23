https://tr.sputniknews.com/20211123/aihmden-15-temmuz-sonrasi-400den-fazla-yargicin-gozaltina-alan-turkiye-aleyhine-karar-1051063034.html

AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla KHK'li yargıç ve savcı hakkında Ankara aleyhine karar

AİHM'den 15 Temmuz sonrası 400'den fazla KHK'li yargıç ve savcı hakkında Ankara aleyhine karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) Türkiye aleyhine yeni bir karar geldi. AİHM, 15 Temmuz sonrası 427 hakim ve savcının gözaltına alınıp tutuklanması... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T12:38+0300

2021-11-23T12:38+0300

2021-11-23T14:12+0300

dünya

türkiye

avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)

ankara

savcı

hakim

dava

yargıç

khk

selahattin demirtaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102689/99/1026899911_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_3fb85fe7f92fadd46c4cf4f60783910d.jpg

AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası gözaltına alınıp tutuklanan ve KHK'yle ihraç edilen 427 hakim ve savcıyla ilgili Türkiye aleyhine karar verdi. Türkiye'nin 'hukuka aykırı' davrandığını belirten AİHM, davacı 427 hakim ve savcıya 5 biner euro tazminat ödenmesine hükmetti. Bu da Ankara'nın toplamda yaklaşık 2 milyon 135 bin euro tazminat ödemesi anlamına geliyor. Aralarında eski Yargıtay ve Danıştay üyelerinin de olduğu 427 hakim ve savcının açtığı davalarla ilgili AİHM kararının ana hatları şöyle:* Hakim ve savcılar, suçüstü halleri hariç, kanunla belirlenmiş özel bir usul ile görevden uzaklaştırılabilirken bu yol izlenmedi.* Dava öncesi gözaltının hukuka aykırılığı nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ihlal edildi.* AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5’inci maddesinin 1'inci bendi ihlal edildi. * Davacıların her birine 5 bin euro manevi tazminat ve mahkeme masrafı ödenecek.Davacıları 'FETÖ/PDY üyesi' oldukları gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile görevden alan Ankara'nın 'örgüt bağlantılı olmaları üzerinden suçüstü hali' tezi AİHM'de kabul görmedi.AİHM gündeminde 15 Temmuz sonrası görevlerinden uzaklaştırılan hakim ve savcılar dahil devlet memurlarına dair 5 bin civarında dava başvurusu daha bulunuyor.Daha önce AİHM'den 2016 ve 2017 yıllarında tutuklanan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve sivil toplum aktivisti Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararları da gelmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 30 Kasım-02 Aralık arasında gerçekleştireceği toplantıya kadar Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatacağını duyurmuştu.

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), ankara, savcı, hakim, dava, yargıç, khk, selahattin demirtaş, avrupa insan hakları sözleşmesi, memur, osman kavala, 15 temmuz darbe girişimi