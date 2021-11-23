https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-parti-elazig-milletvekili-demirbag-ayda-iki-kilo-et-yiyorsak-yarim-kilo-yeriz-1051061974.html
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulundu. Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T12:00+0300
2021-11-23T12:00+0300
2021-11-23T12:00+0300
ekonomi
ak parti
enflasyon
dolar
ekonomik kriz
gıda fiyatları
zam
et
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AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına ilişkin vatandaşlara önerilerde bulundu.Demirbağ tasarruf uyarılarını "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben" diyerek sıraladı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birinci-enflasyon-biraz-da-psikolojik-bir-hadise-1051057987.html
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ak parti, enflasyon, dolar, ekonomik kriz, gıda fiyatları, zam, et
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ: Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına karşı vatandaşlara önerilerde bulundu. Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız" dedi.
AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, artan gıda fiyatlarına ilişkin vatandaşlara önerilerde bulundu.
Demirbağ tasarruf uyarılarını "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben" diyerek sıraladı.