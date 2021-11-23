https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-aydemir-aylarca-sogan-ekmek-yiyecegiz-ama-guvenligimizden-kimseye-taviz-vermeyecegiz-1051069896.html

AK Partili Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz

AK Partili Aydemir: Aylarca soğan ekmek yiyeceğiz ama güvenliğimizden kimseye taviz vermeyeceğiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ücretli otoyollara ilişkin “Vatandaşlarımız çok zekidir. Cebinde parası yoksa eski yolu kullanır” sözleriyle gündeme gelen AK... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T15:29+0300

2021-11-23T15:29+0300

2021-11-23T15:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ekmek

tbmm plan ve bütçe komisyonu

soğan

uğur aydemir

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığ'ının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti’li milletvekilleri ile muhalefet milletvekilleri arasında terör tartışması yaşandı. Eray Görgülü'nün T24'deki haberine göre, muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek üzere söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, “Belki soğan ekmek yiyeceğiz aylarca ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz” dedi. Aydemir, şunları söyledi:“Ben her zaman şunu söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim Cumhur İttifakı olarak. Belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca, belki yiyeceğiz ama güvenliğimizden asla kimseye taviz vermeyeceğiz. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum, bu ülkede gözü olanın gözünü çıkarmak her birimizin boyunun borcudur. Cumhur İttifakı olarak dimdik buradayız, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kendini ayrıştıran varsa ayrıştırsın, 600 vekil olarak hep beraberiz, bu ülkenin bir çakıl taşını kimseye vermeyeceğiz. Savunma sanayiinden de, Emniyet, İçişleri Bakanlığı olarak da güvenliğimizi en üst seviyede tutacağız. Arkadaşlar, bu ülkenin çakıl taşını kimseye bırakmayacağız, bu bize emanettir, emanetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kime rağmen? İçimizdeki ajanlara rağmen.'İçimizdeki kanı bozuklara rağmen bütünlüğü bozdurmayacağız'Ajan arayanlar için söylüyorum, içimizdeki ajanlara rağmen, içimizdeki kanı bozuklara rağmen. İçimizdeki kanı bozuklar, kimse onlar, ben kimseye söylemiyorum, varsa öyle kanı bozuk, onlara rağmen bu ülkenin birlik, beraberlik, bütünlüğünü bozdurmayacağız; canımız pahasına. Evet arkadaşlar Allah’a hamdolsun, biz yıllarca çok çile çektik. Demokrasi eksikliğini biz yaşadık. Benim Genel Başkanım, benim dünya liderim, sayın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hapse girdi. Niye hapse girdi? Bir şiir okudu diye. Hangimiz dağa çıktık? Hangimiz elimize silah aldık? Mücadele ettik, mücadele ettik, mücadele ettik. Sonuçta demokrasiyle bu işi yine biz çözdük.”

https://tr.sputniknews.com/20211119/ak-partili-aydemir-vatandaslarimiz-cok-zekidir-cebinde-parasi-yoksa-eski-yolu-kullanir-1050954008.html

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recep tayyip erdoğan, ekmek, tbmm plan ve bütçe komisyonu, soğan, uğur aydemir