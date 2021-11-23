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AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T09:04+0300
2021-11-23T09:04+0300
politika
enflasyon
mücahit birinci
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TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi. "Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/atkisi-gundem-olan-birinci-bu-azgin-azinliga-gore-biz-bizimkiler-dizisindeki-kapicilariz-1051006552.html
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enflasyon, mücahit birinci

AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

09:04 23.11.2021
© İHAAK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi.
TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.
Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.
"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
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