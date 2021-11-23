AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti. Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi. "Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Türkiye'nin büyümede dünyada 3. sırada olduğunu belirterek, enflasyon rakamlarının 'psikolojik' olduğunu söyledi.
TVnet’te yayınlanan Net Bakış programına katılan Birinci, Türkiye’nin büyüdüğünü ve düşük faiz politikasının devam edeceğini belirtti.
Birinci, fahiş fiyat uygulamalarının market zincilerinin uygulamalarından ve enflasyonist baskıdan kaynaklandığını söyledi.
"Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir" diyen Birinci, "Nasıl yüzde 70-80'lerle devralan Türkiye'yi tek haneli enflasyona düşüren AK Partiyse, bu işin reçetesi yine AK Parti'dedir" ifadelerini kullandı.