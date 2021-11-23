AK Partili Birinci'nden kur açıklaması: Ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim

“13 küsurlara kadar çıktı. Ondan sonra geriye bir dönüş var bir miktar. Şimdi dünden bugüne ne değişti? Dün dolar kuru, döviz kuru neydi. İhracat rakamları dün neydi? İhracat rakamlarında böyle dramatik bir düşüş mü oldu? Yok, aynı. Peki istihdamda garip bir hadise mi cereyan etti dünden bu yana veya bir hafta öncesi ya da iki hafta öncesinden bu yana? O da aynı. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi, ekonominin büyümesi devam ediyor mu? Ediyor. Hatta yılsonu itibariyle çift haneli rakamlar gözüküyor Türkiye’nin büyümesinde. Onda da bir sıkıntı yok. Peki piyasanın satın alacağı olumsuz bir haber var mı? Bir derecelendirme kuruluşu, akşama doğru veya yarın bir açıklama mı yapacaktı? Yani piyasanın satın alacağı olumsuz bir beklenti mi vardı? E şimdi üretim de devam ediyor. İhracat rakamları da aynı, devam ediyor. Peki bu dövizdeki destabilizasyon nedir? Bunu Merkez Bankası’nın açıklamasında da görüyoruz.”