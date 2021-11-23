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https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birincinden-kur-aciklamasi-ciddi-bir-spekulasyon-oldugu-kanaatindeyim-1051080674.html
AK Partili Birinci'nden kur açıklaması: Ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim
AK Partili Birinci'nden kur açıklaması: Ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, artan döviz kuruna ilişkin yaptığı açıklamada, " piyasalar oturmamış, döviz oturmamış. Döviz daha fiyatlanmamış. Şu an... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, katıldığı televizyon programında, döviz kurundaki sert yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunudu.“Bakın bugün dolar kuru 11.49 ile başladı, değil mi?” diye soran Birinci, “11.42’le cevabı aldıktan sonra konuşmasını şöyle devam etti:AK Parti’ye yakın olmayan, tarafsız ekonomistlere, dövizdeki durumu sorduğunu ifade eden Birinci, “Spekülatif bir dalgalanma var dediler. İnişli çıkışlı bir hal vardı dövizde. Dolayısıyla bu görüntü bence yoruma kabil bir görüntü değil şu anda. Yani piyasalar oturmamış, döviz oturmamış. Döviz daha fiyatlanmamış. Şu an saat itibariyle dolar kaç? Daha böyle belirgin bir durum yok. Dolayısıyla ben burada çok ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim. Fakat yıpratıcı mı? Elbette yıpratıcıdır bu.”
https://tr.sputniknews.com/20211123/ak-partili-birinci-enflasyon-biraz-da-psikolojik-bir-hadise-1051057987.html
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ak parti, mücahit birinci

AK Partili Birinci'nden kur açıklaması: Ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim

21:26 23.11.2021 (güncellendi: 21:28 23.11.2021)
© İHAAK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© İHA
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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, artan döviz kuruna ilişkin yaptığı açıklamada, " piyasalar oturmamış, döviz oturmamış. Döviz daha fiyatlanmamış. Şu an saat itibariyle dolar kaç? Daha böyle belirgin bir durum yok. Dolayısıyla ben burada çok ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim" ifadesini kullandı.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, katıldığı televizyon programında, döviz kurundaki sert yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulunudu.
“Bakın bugün dolar kuru 11.49 ile başladı, değil mi?” diye soran Birinci, “11.42’le cevabı aldıktan sonra konuşmasını şöyle devam etti:
“13 küsurlara kadar çıktı. Ondan sonra geriye bir dönüş var bir miktar. Şimdi dünden bugüne ne değişti? Dün dolar kuru, döviz kuru neydi. İhracat rakamları dün neydi? İhracat rakamlarında böyle dramatik bir düşüş mü oldu? Yok, aynı. Peki istihdamda garip bir hadise mi cereyan etti dünden bu yana veya bir hafta öncesi ya da iki hafta öncesinden bu yana? O da aynı. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin büyümesi, ekonominin büyümesi devam ediyor mu? Ediyor. Hatta yılsonu itibariyle çift haneli rakamlar gözüküyor Türkiye’nin büyümesinde. Onda da bir sıkıntı yok. Peki piyasanın satın alacağı olumsuz bir haber var mı? Bir derecelendirme kuruluşu, akşama doğru veya yarın bir açıklama mı yapacaktı? Yani piyasanın satın alacağı olumsuz bir beklenti mi vardı? E şimdi üretim de devam ediyor. İhracat rakamları da aynı, devam ediyor. Peki bu dövizdeki destabilizasyon nedir? Bunu Merkez Bankası’nın açıklamasında da görüyoruz.”
AK Parti’ye yakın olmayan, tarafsız ekonomistlere, dövizdeki durumu sorduğunu ifade eden Birinci, “Spekülatif bir dalgalanma var dediler. İnişli çıkışlı bir hal vardı dövizde. Dolayısıyla bu görüntü bence yoruma kabil bir görüntü değil şu anda. Yani piyasalar oturmamış, döviz oturmamış. Döviz daha fiyatlanmamış. Şu an saat itibariyle dolar kaç? Daha böyle belirgin bir durum yok. Dolayısıyla ben burada çok ciddi bir spekülasyon olduğu kanaatindeyim. Fakat yıpratıcı mı? Elbette yıpratıcıdır bu.”
AK PARTİ MKYK ÜYESİ MÜCAHİT BİRİNCİ - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
POLİTİKA
AK Partili Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise
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