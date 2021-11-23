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https://tr.sputniknews.com/20211123/aktor-keanu-reeves-acikladi-eski-rol-arkadasi-winona-ryder-ile-gercekten-evli-mi-1051070524.html
Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?
Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?
Aktör Reeves, 1992'deki Dracula filminde rol arkadaşı Ryder ile çektiği dini evlilik töreni sahnesiyle ilgili 'söylentilere' yanıt verdi. Sahnenin gerçek bir... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:03+0300
2021-11-23T16:03+0300
keanu reeves
papaz
winona ryder
evlilik
film
rahip
dracula
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Hollywood'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden olarak bilinen Keanu Reeves, 1992'de Francis Ford Coppola'nın yönettiği 'Bram Stoker's Dracula' filmindeki rol arkadaşı Winona Ryder ile 'teknik olarak' evli olup olmadığına dair yorumlara açıklık getirdi. Ryder, 2018'de Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte filmdeki evlilik sahnesi hakkında konuşmuş, "Aslına bakarsanız Dracula filminde evlendik. Yemin ederim. Gerçekten evliyiz" demiş, bunu da şu sözlerle gerekçelendirmişti: "O sahnede Coppola gerçek bir papaz oynattı. Sahneyi çektik, papaz yapması gereken her şeyi yaptı. O yüzden sanırım evliyiz." Coppolo da Ryder'ın bu söylediklerini destekleyip "Bir anlamda, çekim bittiğinde fark ettik ki Keanu ve Winona bu sahne ve seremoni sonrası gerçekten evlendi" demişti. John Wick ve The Matrix serisinin devam filmleriyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Reeves de sonunda bu konu hakkındaki görüşünü dile getirdi. Esquire dergisine röportaj veren ve sahneyi gerçek papazla çektiklerini hatırlatan Reeves, "Winona evli olduğumuzu söylüyor. Coppola da öyle diyor. O yüzden sanırım Tanrı katında evliyiz" diye konuştu. Reeves şu anda sanatçı Alexandra Grant ile, Ryder da 2011'den bu yana Scott Mackinlay Hahn ile birlikte.
https://tr.sputniknews.com/20211103/john-wick-4-cekimlerini-tamamlayan-keanu-reeves-dublorlerine-saat-dagitti-1050426531.html
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keanu reeves, papaz, winona ryder, evlilik, film, rahip, dracula

Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?

16:03 23.11.2021
© AP Photo / Richard Shotwell Keanu Reeves
 Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Richard Shotwell
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Aktör Reeves, 1992'deki Dracula filminde rol arkadaşı Ryder ile çektiği dini evlilik töreni sahnesiyle ilgili 'söylentilere' yanıt verdi. Sahnenin gerçek bir papazla çekildiğini hatırlatan Reeves "Sanırım Tanrı katında Ryder ile evliyiz" dedi.
Hollywood'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden olarak bilinen Keanu Reeves, 1992'de Francis Ford Coppola'nın yönettiği 'Bram Stoker's Dracula' filmindeki rol arkadaşı Winona Ryder ile 'teknik olarak' evli olup olmadığına dair yorumlara açıklık getirdi.
Ryder, 2018'de Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte filmdeki evlilik sahnesi hakkında konuşmuş, "Aslına bakarsanız Dracula filminde evlendik. Yemin ederim. Gerçekten evliyiz" demiş, bunu da şu sözlerle gerekçelendirmişti: "O sahnede Coppola gerçek bir papaz oynattı. Sahneyi çektik, papaz yapması gereken her şeyi yaptı. O yüzden sanırım evliyiz."
Coppolo da Ryder'ın bu söylediklerini destekleyip "Bir anlamda, çekim bittiğinde fark ettik ki Keanu ve Winona bu sahne ve seremoni sonrası gerçekten evlendi" demişti.
John Wick ve The Matrix serisinin devam filmleriyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Reeves de sonunda bu konu hakkındaki görüşünü dile getirdi. Esquire dergisine röportaj veren ve sahneyi gerçek papazla çektiklerini hatırlatan Reeves, "Winona evli olduğumuzu söylüyor. Coppola da öyle diyor. O yüzden sanırım Tanrı katında evliyiz" diye konuştu.
Reeves şu anda sanatçı Alexandra Grant ile, Ryder da 2011'den bu yana Scott Mackinlay Hahn ile birlikte.
Ünlü Hollywood oyuncusu Keanu Reeves ve yapımcı Gard Hollinger, Harley-Davidson modeli temelinde motosikletler üreten kendi şirketleri Arch Motorcycle’i tanıtmak için fuara geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2021
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