Aktör Keanu Reeves açıkladı: Eski rol arkadaşı Winona Ryder ile gerçekten evli mi?
© AP Photo / Richard Shotwell Keanu Reeves
© AP Photo / Richard Shotwell
Aktör Reeves, 1992'deki Dracula filminde rol arkadaşı Ryder ile çektiği dini evlilik töreni sahnesiyle ilgili 'söylentilere' yanıt verdi. Sahnenin gerçek bir papazla çekildiğini hatırlatan Reeves "Sanırım Tanrı katında Ryder ile evliyiz" dedi.
Hollywood'un en mütevazı ve yardımsever ünlülerinden olarak bilinen Keanu Reeves, 1992'de Francis Ford Coppola'nın yönettiği 'Bram Stoker's Dracula' filmindeki rol arkadaşı Winona Ryder ile 'teknik olarak' evli olup olmadığına dair yorumlara açıklık getirdi.
In our Winter 2021 cover video, Keanu Reeves reflects on the number of characters named John that he's played over the years (eight!), his technical marriage to Winona Ryder since 1992 film 'Dracula,' and working with comedy legend George Carlin.— Esquire (@esquire) November 22, 2021
WATCH: https://t.co/OPYKM8OxHa pic.twitter.com/6nL5HprGJD
Ryder, 2018'de Entertainment Weekly'ye verdiği demeçte filmdeki evlilik sahnesi hakkında konuşmuş, "Aslına bakarsanız Dracula filminde evlendik. Yemin ederim. Gerçekten evliyiz" demiş, bunu da şu sözlerle gerekçelendirmişti: "O sahnede Coppola gerçek bir papaz oynattı. Sahneyi çektik, papaz yapması gereken her şeyi yaptı. O yüzden sanırım evliyiz."
Coppolo da Ryder'ın bu söylediklerini destekleyip "Bir anlamda, çekim bittiğinde fark ettik ki Keanu ve Winona bu sahne ve seremoni sonrası gerçekten evlendi" demişti.
Keanu Reeves declares he's 'married' to Winona Ryder 'under the eyes of God' https://t.co/C6KnFVlu6K— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2021
John Wick ve The Matrix serisinin devam filmleriyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Reeves de sonunda bu konu hakkındaki görüşünü dile getirdi. Esquire dergisine röportaj veren ve sahneyi gerçek papazla çektiklerini hatırlatan Reeves, "Winona evli olduğumuzu söylüyor. Coppola da öyle diyor. O yüzden sanırım Tanrı katında evliyiz" diye konuştu.
Keanu Reeves addresses whether he and Winona Ryder are technically married https://t.co/xq2EPGepfV— JustJared.com (@JustJared) November 22, 2021
Reeves şu anda sanatçı Alexandra Grant ile, Ryder da 2011'den bu yana Scott Mackinlay Hahn ile birlikte.