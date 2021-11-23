https://tr.sputniknews.com/20211123/alaattin-cakici-chp-ve-hdpnin-uluslararasi-provokatorlerin-bu-kiskirtmalarina-firsat-vermeyiniz-1051085055.html

Alaattin Çakıcı: CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz

Alaattin Çakıcı: CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz

Alaattin Çakıcı, artan döviz kuruna ve ekonomik tabloya tepki göstermek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı illerde sokağa çıkanlara tepki... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T23:56+0300

2021-11-23T23:56+0300

2021-11-23T23:56+0300

ekonomi

tl

dolar

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Gün içerisinde 13.46'yı aşan ve yeni bir rekor kıran doların yükselişi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı kentlerde protesto edildi.Geçen yıl yasalaşan İnfaz Kanunu ile tahliye olan Alaattin Çakıcı, kişisel Twitter hesabından ekonomiye ilişkin gelişmelere tepki göstererek sokağa çıkanlara ilişkin bir açıklama yaptı.Çakıçı açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:Batı ve Okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ’cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerin ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı’nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedirÇakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” İfadelerini kullanarak, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” paylaşımını yaptı.

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