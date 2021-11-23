https://tr.sputniknews.com/20211123/ankaranin-gundemi-asgari-ucret-sektorel-uygulamaya-gecilebilir-3-bin-600-lira-olabilir-1051057374.html

Ankara'nın gündemi asgari ücret: Sektörel uygulamaya geçilebilir, 3 bin 600 lira olabilir

Ankara'nın gündemi asgari ücret: Sektörel uygulamaya geçilebilir, 3 bin 600 lira olabilir

Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükümetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli... 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T08:20+0300

2021-11-23T08:20+0300

2021-11-23T08:30+0300

türkiye

asgari ücret

prim

emekli maaşı

3600 ek gösterge

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Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, asgari ücret ile ilgili farklı sektörlerdeki işçi, işveren, yönetici, esnaf gibi kesimlerle yaptığı anket çalışması tamamlandı. Yaklaşık 2.500 kişi ile yapılan bu çalışma ile kamuoyu beklentileri tespit edildi. Bakanlığın asgari ücret hazırlıkları çerçevesinde önceki yıllardan farklı olarak sektörlere göre kademeli bir ücretin belirlenmesi önerisini gündeme aldığı belirtiliyor. Standart asgari ücret için işveren kesiminin 3.500 lirayı kabul ettiği, hükûmetin bu rakamın üzerine çıkılması için temasları sürdürdüğü, özellikle riskli mesleklerde standart asgari ücretin üzerinde bir rakamın belirleneceği kaydedildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre de, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Bu kapsamda, belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya konduğu ifade ediliyor. Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi. Toplantılarda, asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek belirlemesinin, tüm ücret sıkalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, devletin işverene ödediği 75 liralık prim desteğinin, 100 lira olarak uygulanmasının da gündemde olduğu belirtildi.'Asgari ücretten verginin kaldırılması destek bulmadı'İddiaya göre, asgari ücretten verginin kaldırılması tartışmaları ise hükümet cephesinde destek bulmadı. Asgari ücretli için işverene verilen 75 liralık prim desteğinin artırılması konusunda da hazırlık yapıldığı ifade edildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in, katıldığı toplantılarda vergi kesintisinin kaldırılması önerilerine ‘Bu tartışmalar doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor” dediği belirtildi.Öte yandan, Bakan Bilgin’in ocakta Meclis’e getirileceğini açıkladığı 3600 ek gösterge düzenlemesi için alternatifli taslaklar üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. 3600 ek gösterge konusunda lise-üniversite mezunu çalışan ayrımına gidileceği öğrenildi. Yapılan toplantılarda “Lise mezunu ile üniversite mezunları aynı göstergeden maaş alamazlar. Genel bir düzenleme yapılması doğru olmaz” görüşü ön plana çıktı. Ek gösterge konusunda yeni bir tanımlamaya gidileceği ifade ediliyor. Bu arada emekli maaşlarındaki artış konusunda yapılan çalışmalarda da iki farklı öneri tartışıdığı belirtiliyor. Buna göre maaşı 2 bin veya 2.500 liranın altında olanlara seyyanen zam yapılmasının yanı sıra, asgari ücrette olduğu gibi enflasyonun üzerinde bir artışa gidilmesi formülü masada yer alıyor.

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asgari ücret, prim, emekli maaşı, 3600 ek gösterge