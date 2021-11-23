https://tr.sputniknews.com/20211123/apple-car-tanitim-tarihi-icin-geri-sayim-basladi-1051078413.html

Apple Car tanıtım tarihi için geri sayım başladı

Apple Car tanıtım tarihi için geri sayım başladı

Büyük bir merakla beklenen Apple Car tanıtım tarihi belli olmaya başladı. Buna göre 2025 yılında aracın tanıtımı yapılabilir. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T19:47+0300

2021-11-23T19:47+0300

2021-11-23T19:48+0300

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'Apple'ın gizli Projesi' olarak da anılan Apple Car projesinin tanıtım tarihiyle ilgili yeni bir iddia atıldı. Tesla’nın en büyük rakiplerinden bir tanesi olması beklenen Apple otomobilinin büyük bir hızla yapım aşamasına gireceği belirtildi. Ortaya çıkan bazı detaylar aracın 2025 yılında piyasaya sürülme ihtimali olduğunu gösteriyor.CNN Türk'ün haberine göre şirketin içerisinden gelen bazı bilgiler Bloomberg tarafından paylaşıldı. Buna göre 2025 yılında aracın tanıtımı yapılabilir. Tesla rakibi olacak bu araç şu anda bir yöneticiye bile sahip. Apple Teknoloji Başkan Yardımcısı olan Kevin Lynch projede yer alıyor. Ayrıca Tesla mühendis ekibinden bazı çalışanların da yer aldığı ifade edildi..Apple bu yeni projesinde aslında tam sürücüsüz elektrikli otomobil istiyor. Yani diğer markaların yaptığı gibi amacı sadece elektrikli bir otomobil üretmek değil.Aynı zamanda bunun otonom yazılımlara sahip olmasını istiyor. Tesla zaten böyle bir amaç için çalışıyordu. Eğer Apple ondan önce bunu başarırsa büyük bir talep görecek. Apple Car tanıtım tarihi otonom sistemler geliştirdikten sonra kesinleşecek.Uzmanlar 2025 yılını Apple için kritik görüyor. Ancak sürücüsüz otomobil deneyleri devam etmesine rağmen elle tutulur bir sonuç alınamadı. Yapay zeka sistemleri ile süreç kısaltılabilir.

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apple, tesla, otomobil, araç