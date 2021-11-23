https://tr.sputniknews.com/20211123/artan-koronavirus-vakalari-nedeniyle-avusturyada-20-gun-surecek-sokaga-cikma-kisitlamasi-basladi-1051054477.html

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Avusturya’da, 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle Avusturya’da, 20 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Avusturya’da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle, 20 gün süresince geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması yürürlüğe girdi. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-23T02:54+0300

2021-11-23T02:54+0300

2021-11-23T02:54+0300

koronavirüs

avusturya

sokağa çıkma yasağı

koronavirüs

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Günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının 15 binin üzerine çıktığı Avusturya'da hükümet, dördüncü dalgayı kontrol altına alabilmek ve sağlık sistemini koruyabilmek için herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı.Tüm gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle zaruri ihtiyaçların giderildiği, market, eczane gibi alışveriş yerlerinin dışındaki işletmeler, alışveriş merkezleri, restoran ve oteller kapalı tutulacak.Aşılı aşısız ayırımı yapmaksızın herkese yönelik uygulanacak kısıtlama kapsamında belirli durumların dışında dışarı çıkılmasına izin verilmezken, eğitim hem uzaktan hem de yüz yüze devam edecek.Kapanma süresince memurların evden çalışacağı bildirilirken, özel sektörde ise mümkün olan her iş yerinde evden çalışma düzenine geçilmesi tavsiye ediliyor.Alınan kararlara uymayanlar 1450 euroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.Avusturya’da son 24 saatte 13 bin 806 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 70 bin 419’a çıktı. Hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 artarak 12 bin 42’e yükseldi.Ülkede ciddi tepkilere yol açan kapanma kararı, cumartesi günü, yaklaşık 50 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride protesto edilmişti.Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, cuma günü yaptığı açıklamada, dördüncü dalganın etkili olduğu ülkede aşı yaptırmış kişilerin oranında istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bu nedenle 20 gün süresince sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.Schallenberg ayrıca, 1 Şubat 2022’den itibaren aşı zorunluluğunun da hayata geçirileceğini bildirmişti.

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avusturya, sokağa çıkma yasağı, koronavirüs