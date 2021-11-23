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https://tr.sputniknews.com/20211123/aski-prenseslige-tercih-eden-makonun-abddeki-siradan-hayatindan-ilk-kareler-1051071941.html
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler
Daily Mail sitesi, Japonya'da prenseslik unvanından vazgeçip üniversite arkadaşıyla büyük tartışmalar gölgesinde evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Mako'nun... 23.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-23T16:50+0300
2021-11-23T16:51+0300
abd
japonya
prenses mako
kei komuro
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Üniversiteden arkadaşı Kei Komuro ile evlenmek için unvanından feragat eden, karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddeden eski Japonya Prensesi Mako'nun 'sıradan insanların' yaşamına ne kadar uyum sağlayabildiği de mercek altında. Avukat eşiyle birlikte yaşamak için geçen ay ülkesinden ayrılıp ABD'ye giden ve sarayın ardından nasıl bir yaşam sürdüreceği merak konusu olan Mako yatak odası, mutfak ve banyo eşyaları satan dükkanlar zinciri Bed, Bath &amp; Beyond'da görüntülendi. İmparator Naruhito'nun yeğeni, Veliaht Prens Fumihito'nun da en büyük kızı olan 30 yaşındaki Mako, New York'ta kirada oturdukları tek yatak odalı daireleri için yaklaşık 1.5 saat boyunca alışveriş yaptı; havlu, kağıt havlu, askı ve düzenleyici sepet gibi eşyalar aldı. Daily Mail sitesinin paylaştığı fotoğraflarda uzun yeşil bir mont ve kot pantolon giyen Mako'nun etrafında herhangi bir güvenlik görevlisi de yok.
https://tr.sputniknews.com/20211114/aski-prenseslige-tercih-eden-mako-japonyadan-ayrildi-1050780184.html
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abd, japonya, prenses mako, kei komuro

Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler

16:50 23.11.2021 (güncellendi: 16:51 23.11.2021)
© REUTERS / ISSEI KATOEski Japonya Prensesi Mako
Eski Japonya Prensesi Mako - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
© REUTERS / ISSEI KATO
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Daily Mail sitesi, Japonya'da prenseslik unvanından vazgeçip üniversite arkadaşıyla büyük tartışmalar gölgesinde evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Mako'nun saray dışındaki bu yeni hayatından kareler paylaştı.
Üniversiteden arkadaşı Kei Komuro ile evlenmek için unvanından feragat eden, karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddeden eski Japonya Prensesi Mako'nun 'sıradan insanların' yaşamına ne kadar uyum sağlayabildiği de mercek altında.
Kemi Komuro- Prenses Mako - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
DÜNYA
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako, Japonya’dan ayrıldı
14 Kasım, 10:24
Avukat eşiyle birlikte yaşamak için geçen ay ülkesinden ayrılıp ABD'ye giden ve sarayın ardından nasıl bir yaşam sürdüreceği merak konusu olan Mako yatak odası, mutfak ve banyo eşyaları satan dükkanlar zinciri Bed, Bath & Beyond'da görüntülendi.
İmparator Naruhito'nun yeğeni, Veliaht Prens Fumihito'nun da en büyük kızı olan 30 yaşındaki Mako, New York'ta kirada oturdukları tek yatak odalı daireleri için yaklaşık 1.5 saat boyunca alışveriş yaptı; havlu, kağıt havlu, askı ve düzenleyici sepet gibi eşyalar aldı.
Daily Mail sitesinin paylaştığı fotoğraflarda uzun yeşil bir mont ve kot pantolon giyen Mako'nun etrafında herhangi bir güvenlik görevlisi de yok.
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