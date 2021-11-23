Aşkı prensesliğe tercih eden Mako'nun ABD'deki 'sıradan hayatından' ilk kareler

Üniversiteden arkadaşı Kei Komuro ile evlenmek için unvanından feragat eden, karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddeden eski Japonya Prensesi Mako'nun 'sıradan insanların' yaşamına ne kadar uyum sağlayabildiği de mercek altında. Avukat eşiyle birlikte yaşamak için geçen ay ülkesinden ayrılıp ABD'ye giden ve sarayın ardından nasıl bir yaşam sürdüreceği merak konusu olan Mako yatak odası, mutfak ve banyo eşyaları satan dükkanlar zinciri Bed, Bath & Beyond'da görüntülendi. İmparator Naruhito'nun yeğeni, Veliaht Prens Fumihito'nun da en büyük kızı olan 30 yaşındaki Mako, New York'ta kirada oturdukları tek yatak odalı daireleri için yaklaşık 1.5 saat boyunca alışveriş yaptı; havlu, kağıt havlu, askı ve düzenleyici sepet gibi eşyalar aldı. Daily Mail sitesinin paylaştığı fotoğraflarda uzun yeşil bir mont ve kot pantolon giyen Mako'nun etrafında herhangi bir güvenlik görevlisi de yok.
Daily Mail sitesi, Japonya'da prenseslik unvanından vazgeçip üniversite arkadaşıyla büyük tartışmalar gölgesinde evlenerek ABD'de yaşamaya başlayan Mako'nun saray dışındaki bu yeni hayatından kareler paylaştı.
Üniversiteden arkadaşı Kei Komuro ile evlenmek için unvanından feragat eden, karşılığında ödenen 1.35 milyon dolarlık ödeneği de reddeden eski Japonya Prensesi Mako'nun 'sıradan insanların' yaşamına ne kadar uyum sağlayabildiği de mercek altında.
Avukat eşiyle birlikte yaşamak için geçen ay ülkesinden ayrılıp ABD'ye giden ve sarayın ardından nasıl bir yaşam sürdüreceği merak konusu olan Mako yatak odası, mutfak ve banyo eşyaları satan dükkanlar zinciri Bed, Bath & Beyond'da görüntülendi.
İmparator Naruhito'nun yeğeni, Veliaht Prens Fumihito'nun da en büyük kızı olan 30 yaşındaki Mako, New York'ta kirada oturdukları tek yatak odalı daireleri için yaklaşık 1.5 saat boyunca alışveriş yaptı; havlu, kağıt havlu, askı ve düzenleyici sepet gibi eşyalar aldı.
Daily Mail sitesinin paylaştığı fotoğraflarda uzun yeşil bir mont ve kot pantolon giyen Mako'nun etrafında herhangi bir güvenlik görevlisi de yok.
EXCLUSIVE: Japan's Princess Mako is seen shopping for towels at Bed, Bath & Beyond for first time since arriving in NYC https://t.co/14N787Mrux