https://tr.sputniknews.com/20211123/atasehirde-bir-firinda-patlama--1051057286.html

Ataşehir'de bir fırında patlama

Ataşehir'de bir fırında patlama

Ataşehir'de bir fırında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada bir kişi hafif şekilde yaralandı. 23.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ataşehir

patlama

fırın

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Olay, saat 06.30 sıralarında Ataşehir, Mevlana Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. Fırında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine, Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kişi hafif şekilde yaralanırken fırında ve yanında bulunan iş yerlerinde hasar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

türkiye

ataşehir

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ataşehir, patlama, fırın